İskender Paydaş ''Zamansız Şarkılar'' ile yeniden geliyor!

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İki yıl önce çıkardığı Zamansız Şarkılar albümüyle geniş kitlelere seslenen İskender Paydaş çok yakında yeni albümüyle müzikseverlerle buluşacak

İlk albümün devamı niteliğinde olan albümü için yine herkesin diline marş olacak şarkılar hazırlayan İskender Paydaş'ın sürprizi ise Şebnem Ferah olacak. Rock Müziğin sevilen ismi Şebnem Ferah, İskender Paydaş'ın yeni albümünde zamansız bir Kayahan şarkısını bugüne taşıyor



'Müzikal anlamda insanları şaşırtmak, goller atmak hayatımın sonuna dek sürecek"...

İskender Paydaş; uzun süren stüdyo çalışmalarından sonra yeni çıkacak albümünü " İlk albümde olduğu gibi zamansız olarak belirlediğim şarkıları kafamdaki değişik hikâyelere getirebilecek sesleri seçtim. Şarkıların sözü ve bestesini saklayarak aranjmanlarını değiştirdim, onları farklı bir ruhla bu zamana taşıdım.İlk albumden farklı olarak bu kez yeni ve zamansız olmaya aday şarkılara daha fazla ağırlık verdim. Müzikal anlamda insanları şaşırtmak, goller atmak hayatımın sonuna dek sürecek" cümleleriyle anlatıyor.



Yeni albümün habercisi 'Yetmez' oldu...

Geçtiğimiz günlerde dijital müzik platformlarından yayınlanmaya başlayan İskender Paydaş ve Atiye'nin müzikal uyumlarının en verimli çalışmalarından biri olan "Yetmez" in başarısı yeni albümün de habercisi oldu.