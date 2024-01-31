İstanbul aşığı yazar Mario Levi hayatını kaybetti

Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi, İstanbul'da hayatını kaybetti. Levi'nin vefat haberi Buart Sanat Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

"Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz"

Buart Sanat Atölyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Levi, 3 yıl önce Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "İstanbul her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı oldu. İstanbul aslında neresinden bakarsanız bakın yaşanması kolay olmayan, hatta yaşanması zor bir şehir. Tarihin bıraktığı izler yüzünden de öyle, bugün açısından da öyle." demişti. kullanmıştı.