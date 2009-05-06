Ali Eriç, Lando ismini verdiği arabasıyla İstanbul’dan yola çıktı. Sürekli doğuya giderek tam 3 yıl 1 ay 10 günde yeniden İstanbul’a ulaştı ve seyahati boyunca yazdığı günlükleri “İstanbul’dan İstanbul’a Bir Dünya Seyahati” adlı kitabında derledi.

Kendisini her şeyden önce bir gezgin olarak tanımlayan Ali Eriç, 6 Mayıs 2009’da toplam 5 kıta ve 39 ülkeyi kapsayan 132 bin kilometrelik dünya seyahati için İstanbul’dan doğuya doğru hareket etti. Seyahat için Otokar tarafından özel olarak hazırlanan arazi aracı Lando ile tek başına yola çıkan Eriç; Asya’nın steplerini, Alaska’nın buzullarını, Patagonya’nın adacıklarını, Afrika’nın çöllerini ve Avrupa’nın kırlarını aştı. Türk plakalı bir araçla yapılan ilk dünya seyahati olma özelliği taşıyan bu macera, tam 1137 gün sonunda yine İstanbul’da tamamlandı.

Ali Eriç, seyahati boyunca internet sitesinde yayınladığı günlüklerini ise “İstanbul’dan İstanbul’a Bir Dünya Seyahati” adlı kitabında derledi.

Nihan Özyıldırım’ın yayına hazırladığı, Cinius Yayınları’ndan çıkan “İstanbul’dan İstanbul’a Bir Dünya Seyahati” adlı kitap, 18 Nisan 2016’dan itibaren tüm kitapçılarda ve internet üzerinden kitap satışı yapan sitelerde okuyucularla buluştu.



