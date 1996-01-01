Sahnelendiği günden bu yana tüm dikkatleri üzerine çeken “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır”, yeni sezonunda usta oyuncu Füsun Demirel ile yenilendi!

Deniz Çakır, Zeynep Kankonde, İpek Türktan Kaynak ve Kadir Çermik’in rol aldığı “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır”ın dikkat çekici kadrosuna usta isim Füsun Demirel de katıldı.



Birbirinden farklı dört kadın karakterin her türlü baskı altında verdikleri yaşam mücadelesini ve kafalarındaki “sistemli karışıklığı” eğlenceli bir dille anlatan “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır”; Füsun Demirel’in de katıldığı yeni kadrosuyla tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.



Ece Temelkuran’ın 1996 yılında yayınlanan ilk kitabından aynı adla tiyatroya sahnelerine taşınan oyun, gerek dikkat çekici ekibiyle, gerekse iyi kurgulanmış metniyle izleyicisini anında etkisi altına almayı başarıyor.



Kocasından ayrılan, son kitabı yeni yayınlanmış yazar Ebru Uysal, bir buhran geçirmektedir. Evinin balkonundan bir intihar girişiminde bulunur. Komşuları Perran, ünlü şarkıcı Meltem Kaya ve yardımcısı Aysel cama çıkarlar ve onu durdurmaya çalışırlar. Ebru’nun isyanı devam ederken yüzleşmeler yaşanacaktır.



AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır”; önce Seray Şahiner tarafından uyarlandı, ardından Selen Uçer tarafından günümüzde geçen bir olay örgüsü eklenerek kara komedi bir tiyatro oyununa dönüştürüldü. Yönetmenliğini Selen Uçer’in üstlendiği oyunun, dramaturgu Saim Güveloğlu, dekor ve kostüm tasarımcısı ise Natali Yeres.

