Televizyonda bir şey yok, Netflix’teki her şeyi izledin! Şimdi ne izleyeceksin? İşte, YouTube’da içerik üreterek geniş hayran kitlesi yakalamış kaliteli YouTube kanalları böyle zamanlar için var!

Can sıkıntısından ne izleyeceğini bilmediğimiz şu dönemlerde YouTube’da oradan oraya sürükleniyoruz adeta. Oysa ilk videosundan günümüze kaliteyi daima yüksekte tutan harika YouTube kanalları var. Kahveni koy, mısırını hazırla! İşte ürettiği içeriklerin konusu veya tekniğiyle diğerlerinin önüne çıkan YouTube kanalları!





140journos

Ülkenin, şehirlerin, politikanın ya da daha önce hiç ismini duymadığınız insanların hikayeleri var 140journos’ta. Tabii ki bu hikayeleri daha etkileyici yapan şey ise 140Journos’un yaptığı yaratıcı çekimler ya da arşiv görüntüleriyle yaptıkları son derece özgün kurgu. Şu sıralar BluTV ile de ortak projelere girişen 140journos’un YouTube kanalı görülmeye değer.

https://www.youtube.com/user/140journos





Barış Özcan

Dinlediğin an ufkunun iki katına çıktığı hikayeleri sever misin? O zaman Barış Özcan’ın kanalına bekleniyorsun. Bilimsel olaylardan fenomen olaylara, teknolojiden psikolojiye ilgini çeken herhangi bir konu, Barış Özcan’ın engin bilgisi ve anlatım tekniğiyle bambaşka bir seviyeye erişiyor. Kolay kolay başından kalkamayacaksınız.

https://www.youtube.com/user/b31416





Şok-O-Pop

Kavga, skandal, polemik, yıldız sanatçıların hiç bilinmeyen yanları... Türkiye magazin tarihiyle ilgili merak ettiğin veya geçmişte hatırladığın her şey Şok-O-Pop’ta! Maskeli tarzı, engin magazinel bilgisi ve eğlenceli anlatımıyla Şok-O-Pop ile nostaljik bir yolculuğa çıkmaya hazır ol. Bu kanalın bağımlısı olacaksınız.

https://www.youtube.com/channel/UCuWU6m3EH-kTjYrFm2A2N1g





BilimFili

BilimFili kanalı yaptığı içeriklerle “Nasıl karar veririz?”, “Maymunlar neden insan olmuyor?” ve “Kara delik nedir?” gibi bilimin her alanına ışık tutmaya çalışıyor. Anlatımlarını uygun örnekler ve hoş animasyonlarla süsleyen BilimFili, her yaştan insana hitap ediyor.

https://www.youtube.com/channel/UC-iqy4EyQs6uDcJB3ZzvZIQ/featured





Kamusal Mizah

Şimdi sıra birazcık kahkaha atmakta! Gündeme yönelik eleştirel ya da insanın içinde bulunduğu komik durumlara yönelik içerikler üreten Kamusal Mizah’ın videolarının hepsi birbirinden komik. Şu sıralar BKM’de stand-up gösterileri düzenleyen Özgür Turhan’ın videolarda büründüğü karaktere gülmemek elde değil.

https://www.youtube.com/user/199sokak



