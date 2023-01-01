23 Nisan haftasında Kanyon, tüm çocukları Cesur Karabatak’ı izlemeye davet ediyor





BKM ve Kelebek Yapım ortak yapımcılığında blacklight gösteri tekniği ile Kanyon’a özel olarak hazırlanan çocuk oyunu “Cesur Karabatak”; daha önce hiç kimsenin dalmadığı kadar derinlere dalmanın hayalini kuran, denizin en derinlerini görmek isteyen Cesur Karabatak’ın arkadaşlığı, yardımlaşmayı ve cesareti anlatan renkli öyküsünü anlatıyor.Yolculuğu boyunca Cesur Karabatak’ın kaplumbağa, denizanası, ahtapot, uçanbalık, denizatı ve istiridye gibi pek çok canlıyla karşılaştığı maceraları birlikte yaşamak ve bu fantastik şöleni kaçırmamak isteyen 5-11 yaş arasındaki tüm çocukları 19-20-23-24-26-27 Nisan tarihlerinde 12:00, 14.00 ve 16:00 saatlerinde Kanyon Cinemaximum Salon 7’de bekliyor.