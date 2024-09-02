Kerem Alışık ve Evrim Alasya'dan yeni oyun: "Aşk Biter mi?"

Başarılı oyuncular Kerem Alışık ve Evrim Alasya, yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı "Aşk Biter mi?" oyunuyla yeni sezonda tiyatroseverlerin karşısına birlikte çıkacaklar. Yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgiliyi canlandıracak oyuncular, geçmişleri ile hesaplaşırken "aşk biter mi?" sorusuna yanıt arayacak.

EDEBİYAT, ŞİİR, MÜZİK, ŞARKI…

Alışık ve Alasya, oyunda sadece kendi karakter hikayelerini yaşamakla kalmıyor aynı zamanda edebiyatımızın yapıtaşı olmuş pek çok şairimizin gerçek aşk hikayelerini anlatan, şiirlerini okuyan ve şarkılarını seslendiren kahramanlara dönüşüyor. Serhat Yiğit'in yazdığı, 27 Eylül’de Zorlu PSM’de perde açacak oyun, izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakacak. Aşk Biter mi? oyununun biletleri 4 Eylül’de satışa çıkacak.