Mezopotamya Ekspresi Arapçada!

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Cengiz Çandar’ın Türkiye’de büyük ilgiyle karşılanan Mezopotamya Ekspresi – Bir Tarih Yolculuğu adlı kitabı şimdi Arapçada.

“Su gibi akıp gidiyor Mezopotamya Ekspresi. Öylesine bir tarih yolculuğu ki, hem yüreğimizin, hem aklımızın kilidi biraz daha açılıyor her istasyonda. ‘Kürtler için iyi olan Türkler için de iyidir’ cümlesinin altını çiziyorum yolculuğun sonuna doğru. Çandar’ın kitabı, barış ve demokrasiyle Türkiye nasıl büyür? sorusunun karşılığını anlamak isteyenler için anahtar bir eserdir” diyor Hasan Cemal.



Gazeteci Cengiz Çandar’ın yayımlandığı dönem hararetli tartışmalara yol açan, içinde bulunduğumuz coğrafyanın bugüne yansıyan sorunlarını tarih içinden gelen bir bakış açısıyla ele alma başarısı gösterdiği Mezopotamya Ekspresi, Arab Scientific Publishers tarafından Arapçaya kazandırıldı.



Sıradışı kurgusuyla Mezopotamya Ekspresi, Filistin’deki gerilla kampından cumhurbaşkanlığı danışmanlığına uzanan maceralarla örülü ve kırk yıla yayılan bir tarih yolculuğunu anlatıyor: Çandar’ın tanıştığı, yoldaşlık ettiği, tarihe damga vuran birçok fikir ve eylem adamının portreleri... Ortadoğu’da tarihi dönemeçleri yaratan adımların nasıl atıldığının hikâyeleri... Yaşadığımız coğrafyada bihaber kaldığımız zamanların ve olayların ayrıntıları…