Netflix, tüm stüdyoları geride bıraktı, toplam 7 Oscar kazandı!

Oscar gecesini büyük geçirenlerden biri de Netflix oldu ve tüm stüdyoları geride bırakmasını başararak tamı tamına yedi Oscar ödülüyle geceden ayrıldı. Üstelik yayın platformu En İyi Film kategorisinde ödülü alamamasına ve oyunculuk kategorilerinden eli boş ayrılmasına rağmen bunu başardı. Kaldı ki pazar gecesi, salona giriş yaparken diğer tüm stüdyolardan daha fazla yani tam olarak 36 adaylıkla orada bulunuyordu zaten.

93. Akademi Ödülleri'ndeki başarıları arasında; sinematografi kategorisinde Erik Messerschmidt ve prodüksiyon tasarımında Donald Graham Burt ile Jan Pascale’in aldığı ödüller de yer almakta. Diğer ödüllerin çoğu ise, pek tabii ki 10 kategoriyle en çok aday gösterilen David Fincher’in “Mank” filminden geldi.

August Wilson'ın oyunundan uyarlanan “Ma Rainey's Black Bottom” da Netflix adına iki Oscar ödülünün sahibi oldu. Makyaj & Saç kategorisinde ise Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal ve Jamika Wilson ödülü aldılar.

Kostüm tasarımında Ann Roth, Netflix, “Mank” ve “Ma Rainey’s Black Bottom” ödüllerine ek olarak, Pippa Ehrlich, James Reed ve Craig Foster'ın “My Octopus Teacher” adlı belgesel filmiyle de Oscar kazandılar.





Travon Free ve Martin Desmond Roe'dan “Two Distant Strangers”, canlı aksiyon kısa filmi dalında ve Will McCormack ve Michael Govier imzalı “If Anything Happens I Love You” kısa animasyon dalında Netflix'in Oscar zaferleri arasındaydı.

Netflix'ten sonra, Disney bu yılki Oscar ödüllerinde beş ödülle gecenin ikinci galibiydi. Searchlight Pictures'ın “Nomadland”'i ise En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dalında üç sağlam galibiyet aldı. Warner Bros. da üç Oscar kazanan stüdyolardan biriydi. İkisi “Judas and the Black Messiah” ile bir diğeri ise “Tenet”le En İyi Görsel Efekt dalında.

Amazon Studios’un “Sound of Metal” filmi ise Amazon'un toplam 12 aday göstermesinin ardından kurgu ve ses için iki Oscar ödülü kazandı. Sony Pictures Classics ayrıca “The Father”la bir çift Oscar kazandı. Hopkins’in aldığı En İyi Erkek oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo kategorilerinden. 2021 Oscar'larındaki diğer yayıncılar arasında, Apple'ın da "Wolfwalkers" ve "Greyhound" ile iki adaylığı bulunuyordu. Hulu'da bir adaylığa sahipti, "The United States vs. Billie Holiday"deki Andra Day için ama onlar geceden şimdilik eli boş ayrıldılar.

Gelecekteki törenlerde dijital platformların çekişmeli rekabetine daha çok tanık olacağımız ise kesin.

