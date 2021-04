Asıl adıyla Rizwan Ahmed, 1 Aralık 1982 doğumlu Pakistan kökenli bir İngiliz aktör ve rap şarkıcısı. Pek çok ödülün ve adaylığın yanı sıra aktivist olarak da siyasi rap müziğiyle tanınıyor. Rohingyalı ve Suriyeli mülteci çocuklar için farkındalık yaratma ve fon sağlama çalışmalarında aktif yer almış ve Avam Kamarası'nda temsil edilmesini savunmuştu. Hatta 2017 yılında da dünyanın en etkili kişilerinin yer aldığı yıllık Time 100 listesinin ön kapağına dâhil edilmişti.

Sound of Metal filmindeki rolüyle 2021 Oscar En İyi Erkek oyuncu dalındaki adaylığıyla da bu sene epey konuşulmuş ve kalpleri fethetmeyi başarmıştı. 2019 yılı çıkışlı bir Amerikan drama filmi olan Sound of Metal, Darius Marder'in yönettiği ve ortak yazdığı, Riz Ahmed'in de işitme duyusunu kaybeden bir metal davulcusu olarak rol aldığı epey iddialı bir film. Oyuncu kadrosunda ayrıca Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff ve Mathieu Amalric gibi isimler de yer alıyor. Evet, Riz Ahmed en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmamış olabilir ancak bu törene damgasını vurmasına engel olmadı.

Fatima Farheen Mirza'nın saçını Oscar'ın kırmızı halısında düzeltmesine yardımcı oldu.

Ahmed daha önce de desteğinden dolayı karısına açıkça pek çok kere teşekkür etmiş olsa da, 25 Nisan Pazar gecesi Oscar kırmızı halısına resmi olarak ilk kez evli bir çift olarak katıldılar. Turkuaz bir elbise giyen yazar Mirza ile ikisi zaten muhteşem görünüyordu. Ahmed’in birlikte poz verirken karısının saçının mükemmel olduğundan emin olmak için durup düzeltmesi ise sosyal medyada epey ses getirdi.

Bu arada Fatima Farheen Mirza New York Times en çok satan kitaplar listesinde yer alan A Place For Us’ın yazarı. Hatta Ulusal Kitap Vakfı tarafından 35 yaş altı ilk 5 isimden biri olmuştu.

Ahmed, Jimmy Fallon'a New York'ta The Sound of Metal'deki Oscar adayı rolü için hazırlanırken, biraz yazı yazmak için bir kafede durduğunu ve Mirza ile aynı masaya oturduğunu söylemişti. "Her ikimiz de aynı dizüstü bilgisayar fişi noktasında itişip kakışıyorduk." diye anlattı ve iletişim halinde kaldıklarını belirtti. Çok geçmeden çiftin pandemi sırasında samimi bir törenle evlendiği de biliniyor.

Bir de eğer durumu yeterince romantik bulmadıysanız, piknik yaptıkları bir sırada, Scrabble oynayarak evlenme teklif ettiğini özellikle söylememiz gerek. “Scrabble'ı biraz seviyor. Yani aslında Scrabble oynuyorduk ve tüm doğru harfleri çaldığım ve "Benimle evlenir misin?" diye hecelediğim o bayat şeyi yaptım.” diye teklifin hikâyesini de anlatmıştı Jimmy Kimmel'e…

