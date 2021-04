2021 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Los Angeles semalarında, Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende bu yıl 93'üncüsü gerçekleşen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü hiç şaşırtmayarak ve şaşırtmadığı için de sevindirerek Nomadland kazandı. Chloé Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film 60'lı yaşlarının ortalarındaki bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'da sahip olduğu bütün malvarlığını kaybedip aldığı karavanla ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.



Kalbimizin diğer yarısını fetheden, Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank ise en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, yani bu seneki rekoru göğüsleyerek en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu. Gene de En İyi Yönetmen ödülünü de Nomadland ile Chloé Zhao aldı. Ayrıca belirtmek gerek ki Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.

Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşma ise hem bu günlerde ihtiyacımız olan duygulara bir vurgu hem de hayatın her alanında güzel işler yapmak için uğraşanlara saygı niteliğindeydi. Chloé, “Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum.” sözlerine yer verdi.

Bu yıl, bir de Chloé'nin yanı sıra “Promising Young Woman” filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride aday gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu.

Nomadland sadece bu ödüllerle geceden ayrıldı sanmayın, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü de Frances McDormand kazanırken, "Father" filminin başrol oyuncusu Anthony Hopkins ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü "Minari" filmindeki rolüyle Yuh-Jung Youn kazanırken, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Judas and the Black Messiah" filmindeki rolüyle Daniel Kaluuya elde etti.

Oscar'da diğer ödüllere layık görülenler ve kazananlar tam sıralı liste olarak ise şöyle:

En iyi Film:

Kazanan: Nomadland

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En İyi Kadın Oyuncu

Kazanan: Frances McDormand - Nomadland

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day - The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Carey Mulligan - Promising Young Woman

En İyi Erkek Oyuncu

Kazanan: Anthony Hopkins - The Father

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Kazanan: Yuh-Jung Youn - Minari

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kazanan: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Leslie Odom Jr - One Night in Miami

Paul Raci - Sound of Metal

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

En İyi Yönetmen

Kazanan: Nomadland - Chloe Zhao

Another Round - Thomas Vinterberg

Mank - David Fincher

Minari - Lee Isaac Chung

Promising Young Woman - Emerald Fennell

En İyi Senaryo

Kazanan: Promising Young Woman - Emerald Fennell

Judas and the Black Messiah - Will Berson, Shaka King, Will Berson, Kenny Lucas and Keith Lucas

Minari - Lee Isaac Chung

Sound of Metal - Darius Marder, Abraham Marder, Derek Cianfrance

The Trial of the Chicago 7 - Aaron Sorkin

En İyi Uyarlama Senaryo

Kazanan: The Father - Christopher Hampton, Florian Zeller

Borat Subsequent Moviefilm - Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman and Lee Kern

Nomadland - Chloé Zhao

One Night in Miami - Kemp Powers

The White Tiger - Ramin Bahrani

En İyi Animasyon

Kazanan: Soul

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Wolfwalkers

En İyi Belgesel

Kazanan: My Octopus Teacher - Pippa Ehrlich, James Reed and Craig Foster

Collective - Alexander Nanau and Bianca Oana

Crip Camp - Nicole Newnham, Jim LeBrecht and Sara Bolder

The Mole Agent - Maite Alberdi and Marcela Santibáñez

Time - Garrett Bradley, Lauren Domino and Kellen Quinn

En İyi Uluslararası Yapım

Kazanan: Another Round (Denmark)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Romania)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia and Herzegovina)

En İyi Beste

Kazanan: Fight For You - Judas and the Black Messiah (H.E.R., Dernst Emile II and Tiara Thomas)

Hear my Voice - The Trial of the Chicago 7 (Daniel Pemberton and Celeste Waite)

Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (Savan Kotecha, Fat Max Gsus and Rickard Göransson)

Io Si (Seen) - The Life Ahead [La Vita Davanti a Se] (Diane Warren and Laura Pausini)

Speak Now - One Night in Miami... (Leslie Odom, Jr and Sam Ashworth)

En İyi Sinematografi

Kazanan: Mank - Erik Messerschmidt

Judas and the Black Messiah - Sean Bobbitt

News of the World - Dariusz Wolski

Nomadland - Joshua James Richards

The Trial of the Chicago 7 - Phedon Papamichael

En İyi Görsel Efekt

Kazanan: Tenet - Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley and Scott Fisher

Love and Monsters - Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt and Brian Cox

The Midnight Sky - Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon and David Watkins

Mulan - Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury and Steve Ingram

The One and Only Ivan - Santiago Colomo Martinez, Nick Davis, Greg Fisher

En İyi Film Edit

Kazanan: Sound of Metal - Mikkel EG Nielsen

The Father - Yorgos Lamprinos

Nomadland - Chloé Zhao

Promising Young Woman - Frédéric Thoraval

The Trial of the Chicago 7 - Alan Baumgarten

En İyi Kostüm Tasarımı

Kazanan: Ma Rainey's Black Bottom - Ann Roth

Emma - Alexandra Byrne

Mank - Trish Summerville

Mulan - Bina Daigeler

Pinocchio - Massimo Cantini Parrini

En İyi Ses

Kazanan: Sound of Metal - Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés and Phillip Bladh

Greyhound - Warren Shaw, Michael Minkler, Beau Borders and David Wyman

Mank - Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance and Drew Kunin

News of the World - Oliver Tarney, Mike Prestwood Smith, William Miller and John Pritchett

Soul - Ren Klyce, Coya Elliott and David Parker

En İyi Makyaj ve Saç

Kazanan: Ma Rainey's Black Bottom - Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal and Jamika Wilson

Emma - Marese Langan, Laura Allen and Claudia Stolze

Hillbilly Elegy - Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle and Patricia Dehaney

Mank - Gigi Williams, Kimberley Spiteri and Colleen LaBaff

Pinocchio - Mark Coulier, Dalia Colli and Francesco Pegoretti

En İyi Kısa Animasyon

Kazanan: If Anything Happens I Love You - Will McCormack and Michael Govier

Burrow - Madeline Sharafian and Michael Capbarat

Genius Loci - Adrien Mérigeau and Amaury Ovise

Opera - Erick Oh

Yes-People - Gísli Darri Halldórsson and Arnar Gunnarsson

En İyi Kısa Belgesel

Kazanan: Colette - Anthony Giacchino and Alice Doyard

A Concerto is a Conversation - Ben Proudfoot and Kris Bowers

Do Not Split - Anders Hammer and Charlotte Cook

Hunger Ward - Skye Fitzgerald and Michael Scheuerman

A Love Song for Latasha - Sophia Nahli Allison and Janice Duncan