2021 Oscar ödülleri sahiplerini buldu
Hollywood âleminin en sevilen, en ışıltılı gecesi pandemi sebebiyle birkaç ay rötarlı gerçekleşmiş olsa da o özlediğimiz kırmızı halı görüntülerinden, ödül konuşmalarına kadar coşkuyu bir nebze yaşatmasını başardı. İşte, 2021 Oscar ödül töreninin tüm kazananları!
Los Angeles semalarında, Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende bu yıl 93'üncüsü gerçekleşen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü hiç şaşırtmayarak ve şaşırtmadığı için de sevindirerek Nomadland kazandı. Chloé Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film 60'lı yaşlarının ortalarındaki bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'da sahip olduğu bütün malvarlığını kaybedip aldığı karavanla ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.
Kalbimizin diğer yarısını fetheden, Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank ise en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, yani bu seneki rekoru göğüsleyerek en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu. Gene de En İyi Yönetmen ödülünü de Nomadland ile Chloé Zhao aldı. Ayrıca belirtmek gerek ki Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.
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Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşma ise hem bu günlerde ihtiyacımız olan duygulara bir vurgu hem de hayatın her alanında güzel işler yapmak için uğraşanlara saygı niteliğindeydi. Chloé, “Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum.” sözlerine yer verdi.
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Bu yıl, bir de Chloé'nin yanı sıra “Promising Young Woman” filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride aday gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu.
Nomadland sadece bu ödüllerle geceden ayrıldı sanmayın, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü de Frances McDormand kazanırken, "Father" filminin başrol oyuncusu Anthony Hopkins ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.
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"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü "Minari" filmindeki rolüyle Yuh-Jung Youn kazanırken, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Judas and the Black Messiah" filmindeki rolüyle Daniel Kaluuya elde etti.
Oscar'da diğer ödüllere layık görülenler ve kazananlar tam sıralı liste olarak ise şöyle:
En iyi Film:
Kazanan: Nomadland
The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
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En İyi Kadın Oyuncu
Kazanan: Frances McDormand - Nomadland
Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
Andra Day - The United States vs Billie Holiday
Vanessa Kirby - Pieces of a Woman
Carey Mulligan - Promising Young Woman
En İyi Erkek Oyuncu
Kazanan: Anthony Hopkins - The Father
Riz Ahmed - Sound of Metal
Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom
Gary Oldman - Mank
Steven Yeun - Minari
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Kazanan: Yuh-Jung Youn - Minari
Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
Glenn Close - Hillbilly Elegy
Olivia Colman - The Father
Amanda Seyfried - Mank
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kazanan: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Leslie Odom Jr - One Night in Miami
Paul Raci - Sound of Metal
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
En İyi Yönetmen
Kazanan: Nomadland - Chloe Zhao
Another Round - Thomas Vinterberg
Mank - David Fincher
Minari - Lee Isaac Chung
Promising Young Woman - Emerald Fennell
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En İyi Senaryo
Kazanan: Promising Young Woman - Emerald Fennell
Judas and the Black Messiah - Will Berson, Shaka King, Will Berson, Kenny Lucas and Keith Lucas
Minari - Lee Isaac Chung
Sound of Metal - Darius Marder, Abraham Marder, Derek Cianfrance
The Trial of the Chicago 7 - Aaron Sorkin
En İyi Uyarlama Senaryo
Kazanan: The Father - Christopher Hampton, Florian Zeller
Borat Subsequent Moviefilm - Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman and Lee Kern
Nomadland - Chloé Zhao
One Night in Miami - Kemp Powers
The White Tiger - Ramin Bahrani
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En İyi Animasyon
Kazanan: Soul
Onward
Over the Moon
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Wolfwalkers
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En İyi Belgesel
Kazanan: My Octopus Teacher - Pippa Ehrlich, James Reed and Craig Foster
Collective - Alexander Nanau and Bianca Oana
Crip Camp - Nicole Newnham, Jim LeBrecht and Sara Bolder
The Mole Agent - Maite Alberdi and Marcela Santibáñez
Time - Garrett Bradley, Lauren Domino and Kellen Quinn
En İyi Uluslararası Yapım
Kazanan: Another Round (Denmark)
Better Days (Hong Kong)
Collective (Romania)
The Man Who Sold His Skin (Tunisia)
Quo Vadis, Aida? (Bosnia and Herzegovina)
En İyi Beste
Kazanan: Fight For You - Judas and the Black Messiah (H.E.R., Dernst Emile II and Tiara Thomas)
Hear my Voice - The Trial of the Chicago 7 (Daniel Pemberton and Celeste Waite)
Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (Savan Kotecha, Fat Max Gsus and Rickard Göransson)
Io Si (Seen) - The Life Ahead [La Vita Davanti a Se] (Diane Warren and Laura Pausini)
Speak Now - One Night in Miami... (Leslie Odom, Jr and Sam Ashworth)
En İyi Sinematografi
Kazanan: Mank - Erik Messerschmidt
Judas and the Black Messiah - Sean Bobbitt
News of the World - Dariusz Wolski
Nomadland - Joshua James Richards
The Trial of the Chicago 7 - Phedon Papamichael
En İyi Görsel Efekt
Kazanan: Tenet - Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley and Scott Fisher
Love and Monsters - Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt and Brian Cox
The Midnight Sky - Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon and David Watkins
Mulan - Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury and Steve Ingram
The One and Only Ivan - Santiago Colomo Martinez, Nick Davis, Greg Fisher
En İyi Film Edit
Kazanan: Sound of Metal - Mikkel EG Nielsen
The Father - Yorgos Lamprinos
Nomadland - Chloé Zhao
Promising Young Woman - Frédéric Thoraval
The Trial of the Chicago 7 - Alan Baumgarten
En İyi Kostüm Tasarımı
Kazanan: Ma Rainey's Black Bottom - Ann Roth
Emma - Alexandra Byrne
Mank - Trish Summerville
Mulan - Bina Daigeler
Pinocchio - Massimo Cantini Parrini
En İyi Ses
Kazanan: Sound of Metal - Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés and Phillip Bladh
Greyhound - Warren Shaw, Michael Minkler, Beau Borders and David Wyman
Mank - Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance and Drew Kunin
News of the World - Oliver Tarney, Mike Prestwood Smith, William Miller and John Pritchett
Soul - Ren Klyce, Coya Elliott and David Parker
En İyi Makyaj ve Saç
Kazanan: Ma Rainey's Black Bottom - Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal and Jamika Wilson
Emma - Marese Langan, Laura Allen and Claudia Stolze
Hillbilly Elegy - Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle and Patricia Dehaney
Mank - Gigi Williams, Kimberley Spiteri and Colleen LaBaff
Pinocchio - Mark Coulier, Dalia Colli and Francesco Pegoretti
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En İyi Kısa Animasyon
Kazanan: If Anything Happens I Love You - Will McCormack and Michael Govier
Burrow - Madeline Sharafian and Michael Capbarat
Genius Loci - Adrien Mérigeau and Amaury Ovise
Opera - Erick Oh
Yes-People - Gísli Darri Halldórsson and Arnar Gunnarsson
En İyi Kısa Belgesel
Kazanan: Colette - Anthony Giacchino and Alice Doyard
A Concerto is a Conversation - Ben Proudfoot and Kris Bowers
Do Not Split - Anders Hammer and Charlotte Cook
Hunger Ward - Skye Fitzgerald and Michael Scheuerman
A Love Song for Latasha - Sophia Nahli Allison and Janice Duncan