New York City Ballet'den La Bohème'e...

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Zorlu Center PSM; yeni sezonunda da sanatseverleri ilklerle buluşturmaya devam edecek

İlk sezonunda Türkiye’de kültür sanat alanında önemli bir eksiği tamamlayarak, West End ve Broadway’in ünlü müzikalleri ile dünyaca ünlü pek çok performans sanatçısını sahnesinde ağırlayan Zorlu Center PSM; yeni sezonunda da sanatseverleri ilklerle buluşturmaya devam edecek. Disney’in ‘Beauty & The Beast’ müzikali ve efsanevi müzikal ‘The Phantom of The Opera’ başta olmak üzere ‘Silk Road Ensemble with YoYo-Ma’, ‘BLAM’, Royal Opera House prodüksiyonu Puccini’nin ‘La Bohème’i, ‘Smashed’, ‘New York City Ballet’ gibi dünyaca ünlü pek çok etkinliği müjdeliyor. Üstelik, Zorlu Center PSM Genel Müdürü Ray Cullom; yakında, heyecan verici başka sürprizlerin de olacağını şimdiden duyuruyor...



Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi (PSM), 2014-15 sezonunda da tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği müzikalleri, sanatçıları ve sahne performanslarını izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl müzikal sezonunu Jersey Boys ile açan, dünyada yıllarca izleyici rekorları kıran CATS’i İstanbul’da izleyiciyle buluşturan ve sezonu hafızalardan silinmeyecek Notre Dame de Paris ile kapatan Zorlu Center PSM bu güne kadar yaklaşık 100 bine yakın izleyiciye müzikal izleme deneyimi yaşattı.



Yine dev isimler ve topluluklar PSM sahnesinde olacak



Zorlu Center PSM 2014–15 Sezonu’nda Türk izleyicisini yine ilklerle buluşturuyor. 4 Eylül’de ‘Silk Road Ensemble with YoYo-Ma’ ile açılan PSM sahnesi dünyaca ünlü çellist YoYo-Ma ve 20’den fazla ülkenin seçkin sanatçı ve bestecilerini bir araya getiren Silk Road topluluğunu ağırlayacak. 9 – 19 Ekim tarihlerinde sezonun ilk baş yapıtına sahne olan PSM, müzikal sezonunu Disney’den “Beauty and the Beast” ile açıyor. 8 - 26 Nisan tarihleri arasında ise bir efsane geliyor... Cats ve Miss Saigon gibi ünlü müzikallerin bestecisi Sir Andrew Lloyd Weber’in ölümsüz eseri “The Phantom of the Opera”, izleyicileri ile PSM’de buluşacak.



Komik ve çarpıcı çağdaş tiyatro örnekleri



Yeni sezon programı, yeni çağdaş tiyatro kategorisi ile 29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında enerji dolu bir slap-stick (hareketlerle yapılan komedi türü) komedyası olan “BLAM!”i izleyicilere sunacak. 26 – 30 Ocak tarihlerinde ise, jonglörlüğü büyüleyici bir performansa dönüştüren “Smashed” izleyicisini şaşırtmaya geliyor.



Nadir olarak turneye çıkan, sahne sanatlarının en saygın toplulukları burada...



Zorlu Center PSM yeni sezonda ayrıca, 18–24 Ocak’ta dünyanın en sevilen operalarından Puccini’nin ‘La Bohème’i sahne sanatlarının en saygın kuruluşlarından Royal Opera’nın global prodüksiyonu ile ağırlıyor. 12 – 14 Mart tarihlerinde ise nadir olarak turneye çıkan dünyanın en önemli dans topluluklarından biri olarak adlandırılan “New York City Ballet”, aynı gecede üç farklı koreograf ve dünyaca ünlü dört bestecinin eserlerinden oluşan, dört farklı program ile PSM’ye konuk olacak. Tüm bu gösterilerin yanı sıra ilk sezonundaki gibi, Fazıl Say ve Sezen Aksu gibi önemli sanatçıları da hayranlarıyla buluşturacak. Türkiye’nin genç müzik yeteneklerinden oluşan, Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orksestrası da, 23 Eylül’de özel bir konserle PSM’de sahne alacak.