“Merhabalar, Ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm ‘Nasıl Olunur?’ adlı podcast serime hoş geldiniz!”

Bu sözlerle başlayan ve alanında kendini ispatlamış, uzman kişilere yöneltilen bir soruyla ufkumuzu açan bir podcast serisini favorilerimize ekliyoruz. Nilay Örnek, mikrofonunu bizim için sorduğu incelikli sorularıyla misafirlerine uzatıyor... Dilara Koçak, Serdar Kuzuloğlu, Mert Fırat ve Şokopop gibi konuklarıyla bugünlere nasıl geldiklerini konuşuyor. Bize de meraklısı olduğumuz konularda ya da alanlarda ‘nasıl başarılı olunacağına’ dair küçük ipuçları kovalamak düşüyor. Storytel’in katkılarıyla hazırlanan ‘Nasıl Olunur?’ podcast serisi, yalnızca dinleyerek beklediğiniz ilhamı bulma şansı sunuyor. Hadi, dinleyelim!

