Opera Festivali “Attila” ile açılıyor!

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DenizBank’ın katkılarıyla düzenlenen 5. Uluslararası İstanbul Opera Festivali ile 3-17 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbullu sanatseverlere muhteşem bir opera şöleni yaşatmaya hazırlanıyor

Ülkemizde opera ve bale sanatlarını toplumun tüm kesimlerinin yararına sunmak ilkesiyle faaliyetlerini sürdüren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Denizbank’ın ana sponsorluğunda 2010 yılından bu yana seyirciyle buluşturulan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, beşinci yılında da yerli ve yabancı topluluk ve sanatçıların yer aldığı muhteşem bir programla İstanbulluların karşısında olacak.



Festival programında yer alacak eserler şöyle: Türk kültür ve yaşayışının anlatıldığı “Attila”, “Fatih Sultan Mehmet”, “Saraydan Kız Kaçırma”, “Beklenmedik Karşılaşma”, “Birjan ve Sara” operaları ve Türk seyircisinin aşina olduğu, unutulmaz “Lüküs Hayat” operetinin ardından dünyaca tanınan ünlü bariton “Dmitri Hvorostovsky Gala Konseri” ile son bulacak.



Festival, 3 Haziran 2014 tarihinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi yapımı, G.Verdi’nin ünlü opera eseri “Attila” ile seyirciyi selamlayacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün 2014 sanat sezonunda prömiyerini yaptığı ve her temsili kapalı gişe oynayan eser, Zorlu Center PSM’de sahnelenecek. Ünlü rejisör Andrejs ZAGARS’ın Ankara Devlet Opera ve Balesi için sahneye koyduğu eserde; Attila’nın, Roma’yı işgali sırasında kendisine esir düşen Odabella’ya olan aşkı ve Odabella’nın intikam planları anlatılıyor.