Pharrell hayranlarına müjde

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Pharrell Williams bu kez N.E.R.D grubuyla başarılı bir soundtrack projesine imza atıyor.

“Happy” şarkısı ile 86. Akademi Ödülleri'nde “En İyi Özgün Şarkı” dalında Oscar adayı olan Pharrell Williams bu kez 6 Şubat’ta ülkemizde de gösterime girecek olan “Süngerbob Karepantolon 3D” filmi için N.E.R.D. grubuyla stüdyoya girdi. Ülkemizde de konser veren dünyaca ünlü sanatçı, kendisine Chad Hugo ve Shae Haley’nin eşlik ettiği N.E.R.D. grubuyla 5 yıldan sonra ilk kez bu film için bir araya geldi ve yeni şarkılar kaydetti.

Sevilen çizgi dizi karakteri Süngerbob’un yeni maceralarının konu alan film için 3 yeni şarkı kaydeden N.E.R.D. grubunun yayınlanan ilk şarkısı “Squeeze Me” oldu. Önümüzdeki günlerde iTunes ve diğer dijital mecralarda yayınlanacak olan diğer şarkıların isimleri ise adını Süngerbob’un yakın arkadaşlarından alan “Patrick Star” ve “Sandy Squirrel” olacak.

Uzun zamandır N.E.R.D. ile yeniden bir araya gelip yeni çalışmalara imza atmak istediğini belirten Pharrell Williams için, Süngerbob’un bu filmi çok güzel bir fırsat olmuş. Pharrell Willliams filme ve soundtrack çalışmasına ilişkin olarak şunları belirtiyor: “Özellikle böyle bir film için stüdyoya girip yeni şarkılar kaydetmek bizim için çok keyifliydi. Ben de Süngerbob’un en büyük hayranlarından biri olarak, diğer şarkıların da yayınlanması için sabırsızlanıyorum. Bu çalışmanın bir parçası olmak benim için çok gurur verici. Süngerbob ve N.E.R.D. olarak hayal etmenin her şeyin anahtarı olduğu ortak düşüncesini paylaşıyoruz.”