Sadri Alışık ödülleri sahiplerini buldu!

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Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi

İstanbul Etiler'deki Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu'nda düzenlenen törene, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile aralarında Zuhal Olcay, Rasim Öztekin, Ahmet Özhan, Ezgi Mola, Oya Aydoğan, levent ülgen, Tolga Çevik, Songül Öden, Metin Uca, Zihni Göktay, Filiz Ahmet, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Özge Özder ve Demet Evgar'ın da bulunduğu çok sayıda tiyatrocu, dizi ve sinema oyuncusu katıldı. Birçok kategoride ödüllerin verildiği gecede, Ali Atay "Sen Aydınlatırsın Geceyi" adlı sinema filmindeki performansıyla "Ayhan Işık Özel Ödülü"ne, Aras Bulut İynemli de "Tamam Mıyız" filmindeki performansıyla "Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü"ne değer görüldü. Bu yıl 100'üncü yılını kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na da "Yüz Yıllık Emek Ödülü" verildi. Şehir Tiyatroları adına ödüller Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık tarafından Nedret Güvenç, Zihni Göktay ve Toron Karacaoğlu'na takdim edildi. "Sinema Seçici Kurulu Onur Ödülü", usta yönetmenler Şerif Gören ve Kartal Tibet'e, "Sadri Alışık Tiyatro Seçici Kurulu Onur Ödülü" ise, "Kaplumbağa" adlı oyundaki performansından dolayı Ali Poyrazoğlu'na verildi.