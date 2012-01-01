Fazıl Say'ın bestelediği 'Sait Faik' eserinin dünya prömiyeri, ünlü oyuncular Demet Evgar, Songül Öden ve Esra Bezen Bilgin'in de katılımıyla 25 Haziran Çarşamba günü yazarın çok sevdiği Burgazada'da yapılacak





İstanbul Müzik Festivali, 2012 yılında gerçekleştirilen ‘Mezopotamya Senfoni’sinin ardınan, çağımızın önde gelen bestecileri arasında yer alan Fazıl Say’la tekrar bir araya gelerek çok özel bir projeye imza atıyor. Fazıl Say’ın İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine, Türkiye edebiyatında bir dönüm noktası sayılan Sait Faik Abasıyanık’ı ölümünün 60. yılı için bestelediği yeni eserinin dünya prömiyerleri 25 Haziran Çarşamba ve 26 Haziran Perşembe tarihlerinde gerçekleştirilecek.Eserin dünya prömiyeri 25 Haziran Çarşamba akşamı Sait Faik Abasıyanık’ın yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği ve pek çok hikâyesini kaleme aldığı Burgazada’da yapılacak. Eser, 26 Haziran Perşembe akşamı da saat 21.00’de Zorlu Center PSM’nde dinleyicilerle buluşacak. Zorlu PSM’deki konser öncesinde, 20.00-20.30 saatleri arasında Asuman Kafaoğlu-Büke Sait Faik üzerine bir söyleşi de gerçekleştirecek. Konser, E.C.A. sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.