Sarah Jio, yeni kitabı Kelebek Adası'yla okuyucuyla buluşuyor.

Dünyada ilk kez Türkiye'de satışa sunulan ve Pena Yayınları'ndan çıkan kitap, Bermuda Şeytan Üçgeni’yle ilgili yaşanan gizemler üzerine kurgulanmış.

Birçok eseri New York Times çok satanlar listesinde yer alan ve toplam 30 ülkede eserleri yayınlanan yazar, geçen sene Yeşil Deniz Kabuğu adlı kitabın tanıtımı için Türkiye’ye gelmişti. Türkiye'deki okuyucularına kitapla ilgili özel bir mektup da yazan Jio'nun bu kitabı diğerlerine göre biraz farklı. Kitabın kurgusunu Bermuda Şeytan Üçgeni’yle ilgili gizem üzerinden yapan Jio, Bermuda Şeytan Üçgeni diye adlandırılan bölgede kaybolan ve daha sonra hiçbir ize rastlanılmayan birçok vakayla kendi kurgusal hikâyesini birleştiriyor.

Ana hikâyesi Gray ve Charlotte adında iki karakter üzerine kurulu kitap, 2037 senesinde başlıyor. Orijinal adı Back to You olan kitapta Charlotte'un kızıyla Bermuda’da yaşadığı hayat ve teknede tanıştığı Gray'le olan ilişkisi sürükleyici bir dille anlatılmış.



Kitap hakkındaki yorumlar

"Sarah Jio, beklenenin üzerinde bir kitapla karşımızda. Okurken, kıyıya ulaşmak isteyen bir yolcu gibisiniz, her zamanki gibi bütün kalbi çevreleyen bir aşk... Kitabı bitirdikten sonra etkisinden çıkamayacaksınız. Gördüğünüz her kelebek size ‘Kelebek Adası’nı hatırlatsın ve umudu hissettirsin.”

Berna Saray-SarahJioTurkey

“İlk sayfasından itibaren okuyucuyu etkisi altına alan, sürükleyici ve gizem dolu bir aşk hikâyesi. Sarah Jio, olayları birbirine bağlama konusunda her zamanki gibi usta.”

Kukla Süreyya

“Jio’nun büyüleyici kalemi, yaşanmış bir efsaneyle buluşursa… Alışılmışın dışında bir “ada” hikâyesi, kolayca aralanamayan bir sır perdesi ve gizem dolu karakterleriyle heyecanın dozu her sayfada artıyor. Bu zekâ dolu kurgu, yalnızca bir kapak ötenizde…”

Ayşe Ayhan, bikahvebikitap

“İnsanın kaderi Bermuda Şeytan Üçgeni’nde kaybolmaz değişir. Sarah onca hikayeyi şahane birleştiriyor.”

Ayşe Kucuroğlu, köşe yazarı