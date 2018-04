Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nda Studio Matejka kurucularından Alexandra Kazazou’nun öncülüğünde 23-26 Şubat tarihleri arası “Solo Performansa Doğru” isimli atölye çalışması gerçekleştiriliyor.





'Solo Performansa Doğru' isimli atölye çalışması, performans sanatçısının kendine has fiziksel sesini keşfetmesi adına bir düzlem oluşturmayı amaçlıyor. Çalışmada ana odak, performansçının tek kişilik bir performansa hazırlanırken kendi gücünü keşfetmesi ve derinlemesine araştırması olacak. Karşısına çıkacak zorlukları deneyimlerken performansçının ya da dansçının sürecine odaklanılacak. Dans ve hareket teknikleri, ses ve metin araştırması, Studio Matejka’nın sanatçının kendi gücünü ortaya çıkarmasında izlediği yöntem doğrultusunda gerçekleşecek atölye, profesyonel oyuncu ve dansçıların 'aradaki alan' ile, hareket ve organik olanla, duyarlılık ve kendine has olanla, metnin getirdiği ve kendi nabzıyla karşılaşması adına ama en önemlisi aktörün gücünün bir grup karşılaşmasından geldiğini unutmadan kendi sözünü gün ışığına çıkarması adına önemli bir fırsat sunuyor.Solo Performansa Doğru atölyesi, fiziksel ve teatral ifadenin deneyimsel ve dinamik formlarını keşfetmek isteyen deneyimli ve profesyonel aktörlere, dansçılara ve hareket odaklı çalışanlara açık. Önceden hareket çalışmış (modern dans, klasik teknik, dövüş sanatları, kontakt doğaçlama) iyi seviyedeki öğrenciler de katılabilir. Atölye, hareket pratiklerine, ses, müzik konusuna ilgi duyanlara da açık yalnız çalışma, belli ölçüde fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektiriyor. Ayrıca her katılımcının çalışmaya gelirken, seçtiği bir metin, temasına uygun bir şarkı ya da resmi yanında götürmesi gerekiyor.23 ŞUBAT 10:00- 16:0024 ŞUBAT 10:00- 15:0025 ŞUBAT 10:00- 16:0026 ŞUBAT 10:00- 17:30(Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlı olan atölyeye katılmak, ücret bilgisi almak ya da rezervasyon yaptırmak için, 0535 311 49 60 numaralı telefonu arayabilirsiniz.)Wroclaw (Polonya)’da doğdu. Selanik’te Aristo Üniversitesi’nde oyunculuk öğrenimi gördü. North National Theatre’da oyunculuğa devam ederken Atina’da Asypka Tiyatro’sunu kurdu. Öğrenimi sırasında Song of the Goat Theatre’da Piesn Kozla Tiyatrosu’nun yürüttüğü bir atölye çalışmasında fiziksel tiyatro ile tanıştı. Daha sonra 2009’da Wroclaw’a dönerek aynı tiyatronun Manchester Metropolitan Üniversitesi işbirliği ile yürüttüğü Oyunculuk Ana Sanat Dalı yükseklisans programına başladı. Jerzy Grotowski Enstitüsü’nde Studio Matejka’nın grup üyesi olarak çalışmalarına devam eden Kazazou, solo performansı Charmolypi’yi festivallerde ve çeşitli sahnelerde seyirci ile paylaştı (Polonya, Yunanistan, Belçika ve Rusya). Song of the Goat Theatre’ın partneri olan Odra Ensemble üyesidir ve Wroclaw’da Jubilo Projesi’nin yürütücülerindendir. Ana araştırması, Klasik Yunan Tiyatrosu’nda koronun işlevi ve gündelik yaşamdaki koro ve topluluktur. Küba’daki Guantanamo Kampı’na yaptığı seyahat yaşamını ve sanatını etkileyen en önemli olaylardandır. Sertifikalı Ashtanga Yoga hocası olmasının yanısıra Wroclaw Üniversitesi’nde Akdeniz Araştırmaları Kürsüsü’nde Klasik Yunan Tiyatrosu üzerine ders vermektedir. Ayrıca Song of the Goat Theatre oyuncularından Anna Krotoska’nın solo performansı Linatendu adlı eserin yönetmenidir.Studio Matejka, 21. yüzyıl performans tekniklerini, özellikle performans türleri arasındaki sınırlar, eğitim teknikleri arasındaki sınırlar, kişisel ifade ve kolektif rezonans arasındaki sınırlar gibi sınırlar arası geçişliliği araştıran bir fiziksel tiyatro laboratuarı olarak 2010’da kurulmuştur. Uygulamaya dayalı araştırma ile performansçılar, kuvveti, becerikliliği ve hızı geliştirmeye yönelik çalışarak birbirinden farklı fikir, imge ve dil ile fizikselin dilinden “konuşma”yı amaçlar. Studio Matejka, varolan performans yaklaşımlarından “başka” bir yaklaşım oluşturmayı amaçlamaz, daha çok varolan yöntemleri pedagojik ve yaratıcı araştırma için bir tramplen olarak kullanır, böylece kişisel keşiflerin, paternlerin ve/ya zıtlıkların haritasını çıkarır ve bunları devam etmekte olan sürecin bir parçası haline getirir.Studio, Matej Matejka tarafından yönetilmektedir ve 7 farklı ülkeden 8 performansçıdan oluşmaktadır. Ayrıca düzenli olarak dış üyeler ile birlikte çalışmaya devam etmektedir. Vivien Wood (İngiltere), Sarie Mairs Slee (İngiltere/ABD) ve Milan Kozanek (Güney Kore) psikofiziksel araştırma konusunda Matej Matejka’ya yardımcı olmaktadır. Ditte Berkeley (İngiltere) ve Jaroslaw Fret (Polonya) müzik öğretimini yürütmektedir. Sarie Mairs Slee’ye süpervizyonda Torbiorn Oppendal (Norveç) yardımcı olmaktadır. Ayrıca Ragnhilg Freng Dale (Norveç) kayıtta ve laboratuvar araştırmasına katkıda bulunmaktadır. Studio’nun film ve belgesel konusunda çalışanlar ise Adam Hanlujak (Güney Kore), Peter Kotrha (Güney Kore) ve Karol Jarek'(Polonya)dir.