Sonbahar ruhuna girmenize yardımcı olacak 13 yabancı TV dizisi

Sonbahar, büyük bir battaniye ve sıcak bir şeylerle dolu bir kupa ile rahatlamak ve televizyonda arka arkaya rahatlatıcı bir programın bölümleriyle vakit geçirmek için ideal bir mevsim. "Rahatlatıcı bir program" fikri kişiden kişiye değişebilse de (bazılarımız için aile dostu bir drama, diğerleri içinse bir cinayet gizemi) sadece sonbaharın rahatlatıcı hissini uyandıran bazı programlar vardır . Doğal olarak, programdaki hava ve mekanın bununla çok ilgisi vardır; ancak ışıklandırma, renk derecelendirmesi ve olay örgüsü de öyle. (Korkutucu veya Cadılar Bayramı temalı programlar da sonbahara uygun izleme listemize uyuyor.) Aşağıda, sezonu karşılamanıza yardımcı olacak en iyi programların listesini bulabilirsiniz.