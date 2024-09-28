Sonbahar ruhuna girmenize yardımcı olacak 13 yabancı TV dizisi
Havanın serinlemeye başladığı, her yerde turuncu enerjisini hissettiğimiz bu günlerde sonbahar ruhuna girmenize yardımcı olacak TV dizilerini listeledik.
Sonbahar, büyük bir battaniye ve sıcak bir şeylerle dolu bir kupa ile rahatlamak ve televizyonda arka arkaya rahatlatıcı bir programın bölümleriyle vakit geçirmek için ideal bir mevsim. "Rahatlatıcı bir program" fikri kişiden kişiye değişebilse de (bazılarımız için aile dostu bir drama, diğerleri içinse bir cinayet gizemi) sadece sonbaharın rahatlatıcı hissini uyandıran bazı programlar vardır . Doğal olarak, programdaki hava ve mekanın bununla çok ilgisi vardır; ancak ışıklandırma, renk derecelendirmesi ve olay örgüsü de öyle. (Korkutucu veya Cadılar Bayramı temalı programlar da sonbahara uygun izleme listemize uyuyor.) Aşağıda, sezonu karşılamanıza yardımcı olacak en iyi programların listesini bulabilirsiniz.
Gilmore Girls
Listedeki en bariz seçimle başlayalım. Gilmore Girls, herkesin birbirini tanıdığı ve neredeyse tüm yıl boyunca düşüşte olduğu şirin bir Connecticut kasabasında geçiyor. Dizi, anne-kız/en yakın arkadaş ikilisi Lorelai ve Rory Gilmore'un aile, arkadaşlık ve romantik ilişkilerde yol almasını konu alıyor. Büyüleyici, iç ısıtan ve saatlerce izlenmesi kolay bir dizi.
Friday Night Lights
Sonbahar aynı zamanda futbol sezonudur, bu da Friday Night Lights'ı bu liste için mükemmel bir seçim haline getirir; ancak bu dramanın tadını çıkarmak için spor hayranı olmanıza gerek yok. Kırsal Teksas'ta geçen dizi, eyalet şampiyonluğunu kazanmak için çalışan bir futbol takımı kadar küçük kasaba Amerika'sının karşı karşıya olduğu sorunlarla da ilgilidir. Ayrıca dizide Connie Britton, Jesse Plemons, Minka Kelly ve Michael B. Jordan gibi birçok büyük oyuncu yer almaktadır.
Stranger Things
En popüler Cadılar Bayramı kostümlerinden birine ilham veren Stranger Things , sonbaharda izlemek (veya tekrar izlemek) için mükemmel bir dizi. Yaz aylarında geçen 3. Sezon hariç, dizi esas olarak sonbaharda, doğaüstü lanetli Hawkins, Indiana kasabasında geçiyor. Hükümet komploları, ürkütücü bilim kurgu, ergenlik dönemi tuhaflıkları ve 80'ler nostaljisi için bu çocuk liderliğindeki gerilim dizisini izleyin.