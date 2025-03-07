Spotify EQUAL 43 elçisi arasında Hande Yener birinci, Gülşen ise ikinci oldu! İşte diğer en çok dinlenenler

Spotify, Dünya Kadınlar Günü'nde, dünya çapında kadın sanatçıların çalışmalarını güçlendiren ve onları katkılarını onurlandıran bir platform olan EQUAL’ın global istatistiklerini açıklayarak daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir müzik endüstrisi yaratma konusundaki kararlılığını vurgulamaya devam ediyor.

2024’te en çok dinlenen EQUAL Türkiye Elçisi: Hande Yener

EQUAL programı, 2021’deki Türkiye lansmanından bu yana çok sayıda yerel kadın sanatçının kariyerlerini geliştirmelerine, onları daha geniş kitlelerle buluşturmaya ve erişimlerini genişletmeye yardımcı olarak Türkiye’de de önemli bir etki yarattı. EQUAL Türkiye’nin birbirinden güçlü ve yetenekli 43 elçisi arasında Hande Yener, 2024’te en çok dinlenen EQUAL Türkiye elçisi olarak listenin başında yer aldı. Hande Yener’i sırasıyla Gülşen ve Simge takip ederken, Sertab Erener ve Melike Şahin de Türkiye’nin müzik sahnesini şekillendirmeye ve zenginleştirmeye devam ederek 2024’ün en çok dinlenen dördüncü ve beşinci EQUAL elçileri oldu. Ayrıca Mart ayında, Spotify EQUAL Türkiye elçisi, şarkı yazarlığı ve performanslarıyla öne çıkan yetenekli sanatçı Ceren Gündoğdu oldu.

Spotify, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Hot Hits Türkiye, trend 2025, Besk Pop, Yeniden, Türkçe Pop, Keşif, Pop Radyo, Türkçe Rock, Yabancı Pop, popt, Throwback Thursday Türkiye ve Farklı Pop’un da aralarında bulunduğu öne çıkan çalma listelerinin kapaklarında kadın sanatçılara yer verecek.

İşte 2024'te en çok dinlenen ilk 10 EQUAL Türkiye Elçisi:

Hande Yener

Gülşen

Simge

Sertab Erener

Melike Şahin

Zeynep Bastık

Ebru Gündeş

Derya Uluğ

Aleyna Tilki

Güneş