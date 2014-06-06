The Deva Cabaret’nin dünya prömiyeri Cloud 34’te

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Başarılı müzisyen Melike Konur’un imzasını taşıyan The Deva Cabaret’nin dünya prömiyeri, 6 Haziran’da otelin eşsiz manzarasıyla konuklarını büyüleyen rooftop barı Cloud 34’te yapılacak

Hilton İstanbul Bomonti, güçlü sesi ve başarılı sahne performansıyla takipçilerini etkileyen Melike Konur’un imzasını taşıyan The Deva Cabaret’nin dünya prömiyerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Türk ve Amerikan kökenlerinin sağladığı zenginliği müziğine taşıyan Konur, prodüksiyonunu yaptığı ve sahneye koyduğu gösteriyi, eşsiz sanatçı Josephine Baker’dan ve müzikal birikiminde katkısı olan sanat tarihinin diğer kilometre taşlarından ilham alarak hazırladı.

Türkiye’ye kısa süre önce gelen ve kaliteli müziğin peşinde İstanbul ile Londra arasında mekik dokuyan konservatuvar eğitimli sanatçı, şu sıralar ayrıca MVLLA adlı grubuyla ilk albümünü hazırlamanın heyecanını yaşıyor.



ÖZEL KOSTÜMLER VE ETKİLEYİCİ DANS PERFORMANSI

Melike Konur, Türk televizyon izleyicilerinin de yakından tanıdığı bir isim. Konur, geçtiğimiz dönemde O Ses Türkiye ve Okan Bayülgen’in Disko Kralı programı başta olmak üzere pek çok şovda sahne alarak büyük beğeni topladı.



Konur, The Deva Cabaret’nin dünya prömiyeri kapsamında, seçkin caz ve pop şarkılarını kendine özgü duygulu yorumuyla ve başarılı tasarımcı Gülnur Güneş’in hazırladığı göz alıcı kostümler eşliğinde konukların beğenisine sunacak. Elbette en az etkinliğin düzenleneceği Cloud 34’ün eşsiz İstanbul manzarası kadar büyüleyici bir dans performansı eşliğinde…



ETKİNLİK PROGRAMI

Tarih: 06.06.2014

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik Saati: 21.00