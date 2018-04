Tony Ödülleri sahiplerini buldu!

Amerika'nın tiyatro Oscar'ı olarak bilinen Tony Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu

Broadway oyunlarını inceleyen Tony Ödülleri'nin 68.'si muhteşem bir ödül töreni ile Radio City Music Hall'de sahiplerini buldu. Müzikal dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Yeni Başlayanlar için Vahşi Batı filminin başrol oyuncularından Neil Patrick Harris'in kazandığı törende, erkek oyuncular için En İyi Performans ödülünü ise Godzilla filminin başrol oyuncularından Bryan Cranston kazandı. En İyi Oyun ödülü All the Way'in olurken, En İyi Müzikal A Gentleman’s Guide to Love & Murder oldu.



Kadın oyuncular için En İyi Performan ödülünü Audra McDonald kazanırken, müzikal dalında En İyi Performans ödülünü Jessie Mueller kazandı. Sahnede en beğenilen şovlardan birini X-Men karakterlerinden olan Hugh Jackman gerçekleştirdi. Broadway oyunlarından bazı sahnelerinin gerçekleştiği ödül töreninde ayrıca Hugh Jackman T.I ve LL Cool J ile beraber bir şarkı seslendirdi.