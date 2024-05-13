Verona Çıkmazı oyunu seyircisi ile buluşmaya devam ediyor

Oyun, Müzikli Komedi dalında 'En İyi Müzikli Komedi' ödülü aldı. Esra Bağışgil'in yazdığı ve yönettiği oyunda 90’lar Türkçe Pop şarkıları seyircileri eğlendiriyor.

Yakın arkadaş olduğu bilinen oyuncu Aslı Samat ve Sinan Çatıkkaş'ın güçlü bir ekiple çalıştığı Verona Çıkmazı oyununa seyirciler ilgi göstermeye devam ediyor.

Shakespeare’in Romeo ve Juliet tiyatro oyununa farklı bir yelpaze katan Verona Çıkmazı'nda oyuncular Ozan Varol, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk ve Melih Tuna rol alıyor.

Verona Çıkmazı'nın bir sonraki oyunu 13 Mayıs 2024'te Ataşehir'de oynanacak.