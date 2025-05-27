"Yaratıcı Çocuk Festivali" için geri sayım başladı

Bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek “Yaratıcı Çocuk Festivali”, 31 Mayıs- 1 Haziran tarihlerinde Kadıköy Festival Park’ta düzenlenecek. Festivalde birbirinden eğlenceli ve öğretici 100’den fazla kaliteli etkinlik yer alacak.

Yaratıcı Çocuk Festivali binlerce çocuğu; yaratıcı sanat atölyeleri, ekoloji, enerji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm alanlarında yapılacak nitelikli atölyeler, yaratıcı oyun ve oyuncak alanlarıyla buluşturarak farkını ortaya koyacak. Aileler konserler, eğlenceli şovlar ve seçkin markaların onlar için hazırladığı ikram ve etkinliklerle dolu iki günün tadını çıkaracaklar.

Yaratıcı Çocuk Festivali; kabare korteji , büyüleyici cycling, fantastik bubble şov, sosis balon katlama şovları, Evrencan Gündüz Konseri , Ezo Sunal ile Lalala Çocuk Şarkıları Konseri , jonglörler, sihirbazlar, hediyeler, yarışmalar ve sürprizlerle dolu geçecek.

Festivale 20 binin üzerinde katılım olması bekleniyor.