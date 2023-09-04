Yazı bu filmleri izlemeden bitirmeyin! Kalp atışlarınızı hızlandıracak 10 film önerisi

Güneşin sıcaklığı hissettirecek ve kalp atışlarınızı hızlandıracak bir izleme listesi.

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Yazı bu filmleri izlemeden bitirmeyin! Kalp atışlarınızı hızlandıracak 10 film önerisi - Resim : 1

Hazırlayan: Baran Alışkan

Ticket to Paradise (2022) Komedi, Romantik

Ticket to Paradise, hayatının aşkını bulduğuna inanan kızlarına engel olmak için birlikte hareket etmek zorunda kalan eski bir karı kocanın hikayesini konu ediyor. Kısa bir süre önce Chicago Üniversitesi'nden mezun olan Wren Butler, ey yakın arkadaşı Lily ile Bali’ye gider. Burada yaşayan bir adamla tanışan Lily, ani bir evlilik kararı alır. Bunun üzerine Lily’nin ebeveynleri, kendilerinin 25 yıl önce yaptığı hatayı çocuklarının yapmasını engellemek için harekete geçer. Bu sırada düğün hazırlıkları için Bali’de kalan Wren de hayatının aşkı ile karşılaşır.

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Yazı bu filmleri izlemeden bitirmeyin! Kalp atışlarınızı hızlandıracak 10 film önerisi - Resim : 2

Aftersun (2022) Dram

1990’ların sonunda bir tatil beldesinde 11 yaşındaki Sophie, çok fazla vakit geçiremediği sevgi dolu ve idealist babası Calum ile çıktığı tatilin keyfini çıkarır. Sophie ergenliğe yaklaşırken, Calum da kendi içinde babalık dışındaki sorumluluklarıyla mücadele eder.

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Yazı bu filmleri izlemeden bitirmeyin! Kalp atışlarınızı hızlandıracak 10 film önerisi - Resim : 3

Geçen Yaz (2021) Romantik, Dram

16 yaşında bir genç olan Deniz için bu yaz diğerlerine göre bambaşkadır. Her yıl ailesinin yazlığına giden Deniz, burada gönlünü Aslı adında genç bir kıza kaptırır. Aslı ile yakınlaşmaya çalışan Deniz, bu sırada yakışıklı bir genç olan Burak'ın da Aslı'dan hoşlandığını fark eder.

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Yazı bu filmleri izlemeden bitirmeyin! Kalp atışlarınızı hızlandıracak 10 film önerisi - Resim : 4

Palm Springs (2020) Fantastik, Komedi

Palm Springs, bir düğün gününü tekrardan yaşadıkları bir döngüye hapsolan Nyles ve Sarah'nın hikayesini konu ediyor. Rahat bir insan olan Nyles ve nedime olmaya pek de istekli olmayan Sarah'nın yolu, Palm Springs'te bir düğünde kesişir. İkilinin arasında romantik anlar yaşanır. Ancak Sarah, Palm Springs'ten ne zaman ayrılmaya çalışsa kendini yeniden aynı yerde bulur. Sarah ve Nyles, birbirlerinden ve bulundukları yerden kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklardır.