Zorlu PSM’de 12. sezon başlıyor: Monica Molina, Local Natives, Apocalyptica ve nice yıldız sahnede!

Dünya çapındaki efsaneleşmiş müzisyenler, dünyaca ünlü tiyatro, müzikal, dans, opera-bale gösterileri, yerli yıldızlar ve alternatif sesler yeni sezonda da Zorlu PSM sahnelerinde olacak. Zorlu PSM ayrıca dezavantajlı kesimleri sanatla tanıştırdığı ve kültür-sanat sektörünün eğitimini destekleyen sosyal fayda projelerine devam edecek.

Yeni sezonda Demet Evgar’ın boşrolünde olduğu ve Serdar Biliş’in yönetmenliğinde 14 Eylül’de seyircisiyle buluşacak bir kadın hikayesi “Afife” müzikli tiyatrosu, Alice Müzikali’nden sonra sonra Balina oyunundaki başarılı performansıyla dikkat çeken Enis Arıkan’ın, kendi hayatının ilginç kesitlerini onlarca dansçı eşliğinde sahneye taşıyacağı “Hayalperest”, İbrahim Çiçek’in yönetmenliğinde sahneye uyarlanan, Selahattin Paşalı’nın başrolünde olacağı “Yastık Adam” ve Merve Dizdar’ın başrolünde olduğu dokunaklı bir hikayenin sahnede hayat bulacağı “İnsanlar, Mekanlar ve Nesneler” bu yıl ilk kez seyircisiyle buluşacak.

Dünyaca ünlü müzisyenler bu yıl da Zorlu PSM’de!

12. sezonda da uluslararası müzik sahnesinin büyük grupları ve müzisyenleri Zorlu PSM sahnelerinde dinleyicileriyle buluşuyor. Her sezon farklı türlerde dünya çapında ses getirmiş müzisyenlerin yer aldığı ve dinleyiciler tarafından dört gözle beklenen Zorlu PSM uluslararası konserlerinde bu yıl; Tony Ann, UK Pink Floyd Experience, Salif Keita, Apocalyptica, Billie Marten, Estas Tonne, Ghostly Kisses, Gustavo Santaolalla, José González, Monica Molina, mehro, Soen ve Zbiegniew Priesner gibi yıldız isimler sezon boyunca Zorlu PSM sahnelerinde müzikseverlerle buluşacak.

Dünyada ses getiren eserler ve müzikaller bu sezon da Zorlu PSM’de!

John Malkovich'in olağanüstü performansıyla, gerçek hayattan alınmış hikayeler ve müzik eşliğinde izleyicileri sürükleyici bir yolculuğa çıkaran “The Infernal Comedy”, dünyada 250’den fazla şehirde perdelerini açan Broadway’in en popüler müzikali, 6 Tonny Ödüllü “Chicago”, Rambert Dans Tiyatrosu’nun çarpıcı sahne uyarlamasıyla muhteşem dramatizasyon, nefes kesen danslar ve ikonik müzikleri ile “Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby”, dünyaca ünlü koreograf Alexander Ekman’ın baş döndüren eseri “Hammer”, Fransız ikonu Charles Aznavour’un hayatı, kariyeri ve şarkılarına duygu dolu bir saygı duruşu: “Formidable! Aznavour” ve geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören ve Londra Times tarafından “Dünyanın en iyi palyaçosu” olarak tanımlanan Slava’nın gelmiş geçmiş en ilham verici kar gösterisi Slava’s Snow Show, Zorlu PSM’de seyircisileri büyüleyecek.

Zorlu PSM'nin yüksek katkılı mekan sponsoru olduğu 28. İKSV Tiyatro Festivali de dünyaca ünlü projeler ile Turkcell Sahnesi'nde seyircileriyle buluşuyor. Çağdaş tiyatronun dehalarından biri kabul edilen Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin’in, 10 yılın ardından, dünya sahnelerini kasıp kavurduğu “III. Richard” oyunu ile Japonya’nın evrensel kültür mirasına en çarpıcı hediyelerinden biri olan butoh dansının büyüleyici, şaşırtıcı ve insanı derinden etkileyen dünyasıyla “Utushi”, 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Zorlu PSM’de sahne alacak olan diğer uluslararası yapımlar arasında yer alıyorlar.

İstanbul Fringe Festival kapsamında ise “The Whisper of the Waves” performansı ile Zorlu PSM’de tiyatroseverlere merhaba diyecek.

Her yıl heyecanla beklenen MIX Festival bu yıl da dopdolu!

Dünya çapındaki sesleri ve yerli sanatçıları bir araya getirme amacıyla 2016’dan beri gerçekleşen MIX Festival, ilk günden bu yana İstanbul’un müzik ve kültür-sanat etkinliklerindeki standartlarını bu yılki edisyonunda da belirlemeye hazırlanıyor. Odağında müzik olan ama farklı disiplinlerden beslenen festival; özenle belirlenen programıyla hem yerli hem de uluslararası müzik sahnesinin en başarılı isimlerini bu yıl yine sanatseverlerle buluşturuyor. Sekizinci edisyonu ile 2 ve 3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan MIX Festival’de bu yıl; Altın Gün, Digitalism (Live), Local Natives, Milky Chance, Starsailor, Trentemøller, Balthvs, Bedük, Catching Flies, Cem Yildiz, Hissikablelvuku, Lucky Love, Monday In Neptune (Live), Σtella, Temples ve Yīn Yīn sahne alıyor.

Sónar Istanbul 2025 için şimdiden nefesler tutuldu!

Her yıl büyük ilgi gören ve dünyanın en prestijli elektronik müzik festivali olan, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren Sónar Istanbul, 9-10 Mayıs 2025 tarihlerinde dokuzuncu edisyonu ile 20’den fazla farklı disiplinlerdeki sanatçıyı binlerce müzikseverle biraraya getirecek.