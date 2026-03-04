Kuruluş Orhan bugün neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Dizi izleyicileri, çarşamba akşamları "Kuruluş Osman bugün var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sevilen dizi Kuruluş Orhan bu akşam neden yayınlanmıyor? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Yepyeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezon bambaşka bir konuyla izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle seyirciden büyük beğeni topluyor.
Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alıyor.
KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Geçtiğimiz hafta 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan dizisi, bu hafta 17. bölümüyle ekranlara gelecekti. Fakat bu akşam yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı dolayısıyla fenomen dizinin yeni bölüm yayını iptal edildi. İzleyiciler ise “Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusunun cevabını merak etmeye başladı.
4 Mart Çarşamba 2026 bu akşam saat 22.45’te 16. bölümüyle tekrar olarak izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması planlanıyor. Kanalın yayın akışında herhangi bir değişiklik olmazsa Kuruluş Orhan dizisi 17. bölümüyle 11 Mart Çarşamba 2026 günü seyirciyle buluşacak.