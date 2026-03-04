Kuruluş Orhan bugün neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz hafta 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan dizisi, bu hafta 17. bölümüyle ekranlara gelecekti. Fakat bu akşam yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı dolayısıyla fenomen dizinin yeni bölüm yayını iptal edildi. İzleyiciler ise “Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusunun cevabını merak etmeye başladı.