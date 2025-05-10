Kurutma makinesi için kuru havlu hilesi gerçekten işe yarıyor mu?

Çamaşır yıkamanın en can sıkıcı yönlerinden biri, yıkama işlemi bittikten sonra giysilerin kurumasını beklemektir. Özellikle hemen giymek istediğimiz bir parça varsa, bu bekleyiş daha da sabırsız edici olabilir. Neyse ki, kurutma sürecini hızlandırmayı vadeden bazı pratik çözümler var. Bunlardan biri de kurutma makinesine kuru bir havlu eklemek. Peki bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu?

Uzman Görüşü: Kuru Havlu Kurutmayı Hızlandırabilir

Profesyonel temizlik uzmanı ve Temizleme Fanı’nın kurucusu Laura Avila’ya göre, bu yöntem işe yarıyor. Avila, “Kuru bir havlu, ıslak giysilerdeki fazla nemi emerek kurutma süresini kısaltır,” diye açıklıyor. Kurutucudaki ısının daha az nemle başa çıkması gerektiğinde, cihaz daha verimli çalışabiliyor ve bu da giysilerin daha kısa sürede kurumasını sağlıyor.

Ayrıca kuru havlu, tambur içinde büyük ve yoğun çamaşır gruplarını parçaladığı için, sıcak hava giysiler arasında daha kolay dolaşabiliyor. Bu da kurutma işlemini hızlandıran bir diğer faktör.

Havluyu Nasıl Doğru Kullanmalı?

Ancak bu yöntemi denerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. IHateIroning firmasının kurucusu ve CEO’su çamaşır uzmanı Matt Connelly, bu yöntemin sanıldığı kadar basit olmadığını vurguluyor.

Matt, özellikle yüksek kaliteli Türk veya Mısır pamuğundan üretilmiş lüks havluların bu işlem için uygun olmadığını belirtiyor. “Böyle havluların lifleri zarar görebilir. Bunun yerine günlük kullanımda olan sıradan havlular tercih edilmeli,” diyor. Ayrıca hijyen açısından temiz bir havlu kullanılmasının da önemli olduğunu ekliyor.

Bir diğer önemli nokta ise zamanlama. Havlunun kurutucuya eklendikten sonra en fazla 15-25 dakika içinde çıkarılması gerekiyor. Çünkü bu süreden sonra havlu, emdiği nemle birlikte ıslanır ve tam tersi etki yaratabilir — yani giysilerin yeniden nemlenmesine neden olur.

Çok Islak Giysiler Kurutucuda Kurur mu?

Kurutma makineleri genel olarak ıslak giysileri kurutmak için tasarlanmış olsa da, aşırı ıslak yani sırılsıklam çamaşırların kuruması oldukça uzun sürebilir. Özellikle kalın kumaşlı giysiler veya büyük boy çarşaflar kurutucuda saatler geçirse bile hâlâ nemli kalabilir. Bu durum, hem kötü kokuların oluşmasına hem de nem kaynaklı küflenmeye neden olabilir.

Giysiler Çok Islaksa Ne Yapılmalı?

Eğer çamaşırlar çamaşır makinesinden çıktığında fazla ıslaksa, bu durum birkaç farklı nedenden kaynaklanıyor olabilir. Makinenin fazla doldurulması, zeminde eğri durması ya da filtrelerin tıkanmış olması, suyun yeterince tahliye edilememesine neden olabilir.

Bu gibi durumlarda, çamaşırları kurutucuya atmadan önce kısa bir ekstra sıkma programı çalıştırmak oldukça işe yarar. Böylece çamaşırlar daha az nemli olur ve kurutma süreci hızlanır.