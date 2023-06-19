La Casa de Papel'in yan dizisi 'Berlin'den ilk fragman yayınlandı

Popüler İspanyol dizisi La Casa De Papel izleyicisi için evrenini genişletmeye devam ediyor. Projenin önemli karakterlerinden Pedro Alonso'nun canlandırdığı Andrés de Fonollosa olarak da bilinen Berlin'in hikayesi için kolları sıvayan Netflix, ilk fragmanı izleyici ile buluşturdu.

Berlin dizisi konusu ne?

Peki, Berlin dizisinin konusu ne? Dizi, orijinal dizide yaşanan olaylardan Berlin karakteri tarafından gerçekleştirilen olağanüstü soygunları takip edecek.

Berlin dizisi oyuncuları

Lobato ve Pina, 'Berlin'in sekiz bölümlük ilk sezonunu David Oliva ve David Berrocal ile birlikte yazdı. Bölümlerin yönetmen koltuğunda ise Albert Pinto, Barrocal ve Geoffrey Cowper yer alıyor.

Berlin'in yeni çetesinde elektronik uzmanı Keila rolünde Michelle Jenner, Berlin'in sırdaşı ve hayırsever profesörü Damián rolünde Tristán Ulloa, dengesiz Cameron rolünde Begoña Vargas, kendini çeteye adamış Roi rolünde Julio Peña Fernández ve acımasız bir aksiyon insanı Bruce rolünde Joel Sánchez yer alıyor.

Lobato ve Pina, 'Berlin'in sekiz bölümlük ilk sezonunu David Oliva ve David Berrocal ile birlikte yazdı. Bölümlerin yönetmen koltuğunda ise Albert Pinto, Barrocal ve Geoffrey Cowper yer alıyor.

Berlin dizisi fragmanı