Annemizi Saklarken dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken, bu akşam ekran serüvenine başlıyor. Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği “Annemizi Saklarken”in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Peki, Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı Annemizi Saklarken dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Annemizi Saklarken dizisi nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizisi hakkında merak edilenler ve dizinin künyesine yakından bakalım...

Annemizi saklarken dizisi künyesi

Kanal: Star

Yayın günü ve saati: Çarşamba 20:00

Dizinin özeti: Dizide henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alan Handan’ın Dündar ve ailesiyle tanıştıktan sonra değişen hayatı anlatılıyor.

Başrol oyuncuları: Kutsi ve Hande Doğandemir

Yönetmen: Barış Yöş

Senaryo: Sırma Yanık



ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Annemizi Saklarken dizisinin konusu şöyle: Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrollerini paylaştığı Annemizi Saklarken ilk bölümü ile bu akşam 20.00'de Star'da ekranlara geliyor. @saklarkendizi pic.twitter.com/U7d2RvECQr — STAR TV (@startv) December 7, 2021

ANNEMİZİ SAKLARKEN 1. BÖLÜM KONUSU

Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan’ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Annemizi saklarken dizisinin oyuncu kadrosuysa şu şekilde:

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

ANNEMİZİ SAKLARKEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un Nişantaşı başta olmak üzere farklı semtlerinde gerçekleşiyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN FRAGMANI