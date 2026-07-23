MasterChef 2026 Hatice Azman yarışmadan neden çekildi?

Tv8 ekranlarının sevilerek seyredilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan bölümünde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

MasterChef yarışmacısı Hatice Azman yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Hatice, ‘İş yerini ve burayı yürütemiyorum. Kafam orada kalıyor. Sizin de gördüğünüz gibi ve söylediğiniz gibi. Bu da beni yıpratıyor. Müsadeniz olursa çekilmek istiyorum. Burada yarışmak, yemek yapmak hep hayalimdi. Adapte olamıyorum. Şuan idare ediyorum ama aylarca sürecek bir süreçte aksilikler görünce daha zor süreçlerin karşıma çıkacağını görebiliyorum.’ sözleri ile yarışmadan çekilmek istediğini ifade etti.

Dün akşam yayınlanan bölümde Mehmet Yalçınkaya, "Buraya gelecek arkadaşlara söylüyorum. Esnaf lokantası zor iştir. Bu tarz durumlarda kalım kimsenin de hakkına girmeyin" diyerek, gelecek sezonlarda yarışmaya katılacak kişilere önceden uyarılarda bulundu.

MASTERCHEF HATİCE AZMAN MESLEĞİ NE?

MasterChef Hatice Azman lokanta işletmeciliği yapmaktadır.