Survivor'ın final yapmasının ardından yayın hayatına başlayacak olan yemek yarışması MasterChef All Star'dan ilk uzun fragman yayınladı. TV8 ekranlarında yayınlanan programın yarışmacı kadrosu, yeni sezon tanıtım fragmanı ile netleşmeye başladı. Yarışma, 14 Haziran Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak. Fragmanda yer alan yarışmacılar şöyle...

MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu

Yayınlanan fragmanda eski yarışmacılardan Uğur, Sergen, Hasan, Fatma Nur, Eray, Mustafa, Güzide, Eren, Dilara, Kıvanç, Cemre, Alican, Safa, Kerem, Suna, Araz, Rıfat, Tahsin, Ebru, Yağız, Batuhan Öner, Berke, Batuhan Bayındır, Gülşah, Pelin, Eda, Bahri ve Duygu gibi isimler yer aldı. Geçtiğimiz sene yarışmaya görüntülü olarak bağlanan ve iki böbreği iflas ettiği için diyalize bağlandığını söyleyen yarışmacılardan Hamza Mercimek de kadroda yer aldı.

Fragmanda yer alan yarışmacıların hepsinin yeni sezonda olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Fragmanda yıllardır yarışmanın jüri kadrosunda yer alan Somer Sivrioğlu'nun olmaması da dikkatlerden kaçmadı.