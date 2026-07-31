MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 30 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitledi. Ana kadro mücadelesine devam eden üçüncü grup yarışmacıları, önlüğü kazanabilmek için zorlu iki etapta ter döktü. Peki, 30 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi? Dün akşam MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu, yukarı kim çıktı, kim kazandı? İşte detaylar...
Elele Online
TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan MasterChef'te yeni sezon heyecanı dün gece devam etti. On bir ana kadro yarışmacısının belli olmasının ardından, dün gece de şefler kadronun on ikinci ismini bulmak için yarışmacılardan yemekler istedi.
Peki, 30 Temmuz MasterChef'te ana kadroya giren 12. isim kim oldu, kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye 2026 önlüğü kazanan isim...
MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN 12. İSİM KİM?
MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında yarışmacılar ilk turda düğün çorbası hazırlamak için önlük giydi.
ŞEFLER 45 DAKİKA SÜRE VERDİ
Şefler bu etapta yarışmacılara tam 45 dakika süre verdi. Süre sonunda altı isim üst tura çıkarak final etabına geçti.
Gecenin ikinci etabında ise şefler yarışmacılardan kıyma ana ürünü ile yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. Bu etapta da verilen süre sonrası finale Batuhan ve Muhammet kaldı. Şeflerin yaptığı değerlendirme ile önlüğü Muhammet kazandı. Böylece bu sezon MasterChef 2026 Türkiye'nin kadroya giren 12. isim Muhammet oldu.