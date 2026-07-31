MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu

TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan MasterChef'te yeni sezon heyecanı dün gece devam etti. On bir ana kadro yarışmacısının belli olmasının ardından, dün gece de şefler kadronun on ikinci ismini bulmak için yarışmacılardan yemekler istedi.

Peki, 30 Temmuz MasterChef'te ana kadroya giren 12. isim kim oldu, kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye 2026 önlüğü kazanan isim...

MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN 12. İSİM KİM?

MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında yarışmacılar ilk turda düğün çorbası hazırlamak için önlük giydi.

ŞEFLER 45 DAKİKA SÜRE VERDİ

Şefler bu etapta yarışmacılara tam 45 dakika süre verdi. Süre sonunda altı isim üst tura çıkarak final etabına geçti.

Gecenin ikinci etabında ise şefler yarışmacılardan kıyma ana ürünü ile yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. Bu etapta da verilen süre sonrası finale Batuhan ve Muhammet kaldı. Şeflerin yaptığı değerlendirme ile önlüğü Muhammet kazandı. Böylece bu sezon MasterChef 2026 Türkiye'nin kadroya giren 12. isim Muhammet oldu.