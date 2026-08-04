MasterChef dün akşam yedeklere kim girdi?

MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro mücadelesi tüm hızıyla sürerken, yedeklere giren yeni isimler de netleşmeye devam ediyor. 3 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümde, grup elemelerinden kadroya seçilemeyen yarışmacılar yedek kulübesine girebilmek için tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef'te dün akşam yedeklere kim girdi? İşte detaylar...

MasterChef dün akşam yedeklere kim girdi?
Elele Online

Elele Online

MasterChef Türkiye 2026 yedeklerden kadroya giren son isim dün gece belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadroya seçilemeyen isimler yedeklerden kadro şansını kazanmak için son kez önlük giydi.

Peki, MasterChef kim kazandı, yedeklerden kim girdi? İşte, son bölümde yaşananlar.

YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

Ana kadro yarışmacı seçiminde kadroya doğduran giremeyen yarışmacılar dün gece bu kez yedeklere seçilebilmek için sansını denedi. İki etaptan oluşan gecede 3. haftanın yedekleri belli oldu. Yedek olarak seçilen yarışmacılar Buse, Tolga ve Sultan oldu.MasterChef dün akşam yedeklere kim girdi? - Resim : 1

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

1. GRUP

Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal

2. GRUP

Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin

3. GRUP

Tolga
Muhammed
Ayşe
Gül

MasterChef dün akşam yedeklere kim girdi? - Resim : 2

 