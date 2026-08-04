MasterChef dün akşam yedeklere kim girdi?

MasterChef Türkiye 2026 yedeklerden kadroya giren son isim dün gece belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadroya seçilemeyen isimler yedeklerden kadro şansını kazanmak için son kez önlük giydi.

Peki, MasterChef kim kazandı, yedeklerden kim girdi? İşte, son bölümde yaşananlar.

YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

Ana kadro yarışmacı seçiminde kadroya doğduran giremeyen yarışmacılar dün gece bu kez yedeklere seçilebilmek için sansını denedi. İki etaptan oluşan gecede 3. haftanın yedekleri belli oldu. Yedek olarak seçilen yarışmacılar Buse, Tolga ve Sultan oldu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

1. GRUP

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

2. GRUP

Sercan

Ayla

Nurten

Şadi

Burçin

3. GRUP

Tolga

Muhammed

Ayşe

Gül