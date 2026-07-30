Kızıl Sakal Eren Kaşıkçı kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Masterchef 2021 yılı birincisi Şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı.

MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı, evinde ölü olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin Kilyos'taki evinde yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yakınlarının dünden beri Kaşıkçı'dan haber alamadığı öğrenildi.

KIZIL SAKAL NEDEN ÖLDÜ?

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulunmasının ardından, ani ve şüpheli vefatının kesin nedeni henüz resmi merciler tarafından açıklanmadı.

MASTERCHEF EREN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 37 yaşındaydı. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıydı. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıydı.

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştı. Uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfak ekiplerinde görev alarak deneyim kazanmıştır.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yerleşerek buradaki bir sörf otelinde başşef (head chef) olarak çalışmıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, MasterChef'te 2021 yılında şampiyon olmuştu. MasterChef All Star ve geçen yıl yayınlanan Altın Kupa yarışmalarına katılmıştı.

Şampiyonluğun ardından İstanbul'a dönerek Kadıköy ve Ataşehir gibi şubeleri bulunan "Kızıl Sakal Sandviç" isimli kendi restoran markasını kurmuş ve işletmiştir.

"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Kaşıkçı, disiplinli tavırları ve lezzet odaklı tabaklarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.