Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni haftanın takımları
TV8 ekranlarının sevilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye, 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle yeni haftanın ilk ve en kritik mücadelesine sahne oldu. Kıran kırana geçen şef değerlendirmelerinin ardından haftanın yeni liderleri belli oldu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları kimler oldu? İşte heyecan dolu gecenin kazananları…
Elele Online
MasterChef’in 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununu kazanan ve Mavi Takım kaptanı olan isim Tolga oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Şadi oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tolga
Bahar
Şükran
Şiringül
Cansu
Nilay
Kübra
Burçin
Nurten
Ayşe
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Şadi
Tolgahan
Muhammed
Emre
Enes
Hasan
Eyüp Can
Recep
Armağan
Batuhan