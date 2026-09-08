Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni haftanın takımları

TV8 ekranlarının sevilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye, 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle yeni haftanın ilk ve en kritik mücadelesine sahne oldu. Kıran kırana geçen şef değerlendirmelerinin ardından haftanın yeni liderleri belli oldu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları kimler oldu? İşte heyecan dolu gecenin kazananları…

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni haftanın takımları
Elele Online

Elele Online

MasterChef’in 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununu kazanan ve Mavi Takım kaptanı olan isim Tolga oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Şadi oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Tolga

Bahar

Şükran

Şiringül

Cansu

Nilay

Kübra

Burçin

Nurten

AyşeMasterchef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni haftanın takımları - Resim : 1

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Şadi

Tolgahan

Muhammed

Emre

Enes

Hasan

Eyüp Can

Recep

Armağan

Batuhan

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni haftanın takımları - Resim : 2

 