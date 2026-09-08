Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni haftanın takımları

MasterChef’in 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununu kazanan ve Mavi Takım kaptanı olan isim Tolga oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Şadi oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Tolga

Bahar

Şükran

Şiringül

Cansu

Nilay

Kübra

Burçin

Nurten

Ayşe

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Şadi

Tolgahan

Muhammed

Emre

Enes

Hasan

Eyüp Can

Recep

Armağan

Batuhan