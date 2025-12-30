MasterChef’te 8. altın önlüğü kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor... Son bölümde yarışmacılar bu kez 8. altın önlüğü kazanabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. 29 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde 8. ve son altın önlük için kıyasıya bir mücadele yaşandı.