MasterChef’te 8. altın önlüğü kim kazandı?

MasterChef Türkiye’de final haftasına girmeden önceki son büyük ödül olan 8. altın önlük, 29 Aralık akşamı sahibini buldu. Mehmet Şef’in özel tabağını en iyi şekilde hazırlayan yarışmacı 8. ve son altın önlüğü kazandı. Peki, MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor... Son bölümde yarışmacılar bu kez 8. altın önlüğü kazanabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. 29 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde 8. ve son altın önlük için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Mehmet Şef’in özel tabağının birebir uygulanmasının istendiği final etabında en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı, son altın önlüğün sahibi oldu. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda MasterChef’te 8. ve son altın önlüğü kazanan isim Kıvanç oldu. Kıvanç, gösterdiği performansla Altın Kupa yolunda avantaj elde eden yarışmacılar arasına adını yazdırdı.

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da altın önlük kazanan yarışmacılar şöyle sıralandı:

Sergen

Hasan

Çağatay

Barbaros

Ayaz

Kerem

Dilara

Kıvanç