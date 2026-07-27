MasterChef'te ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu?
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğinde gerçekleşen zorlu etaplarda, yarışmacılar önlüğü kapabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Peki, dün akşam MasterChef'te önlüğü kim taktı? Ana kadroya adını yazdıran 9. yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...
Elele Online
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 9. yarışmacının kim olduğu sorgulanıyor.
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren 8. yarışmacı belli oldu. Yarışmacılar ilk etapta yeni dünya ürününü kullanarak özgün tabaklar hazırladı.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından Ferdi, Semanur, Burçin, Betül, Nurten, Faruk ve Nesibe final etabına yükseldi. Nurten son turda rakiplerini geride bıraktı. Performansıyla şeflerden tam not aldı ve MasterChef ana kadrosuna katılan 8. isim oldu.
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 9. İSİM KİM OLDU?
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 9. isim Şadi oldu.
ŞADI ALTINAY KAÇ YAŞINDA?
MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Şadi Altınay'ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor.
Yarışmada paylaşılan bilgiler doğrultusunda Şadi Altınay'ın yaşına ilişkin çeşitli tahminler bulunsa da kesin yaş bilgisi resmi olarak açıklanmış değil.