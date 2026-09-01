Masterchef'te kim kaptan oldu? 31 Ağustos 2026 Masterchef Türkiye'de kim kazandı?
MasterChef Türkiye’de yeni haftanın ilk heyecanı mavi takım kaptanlığı mücadelesiyle başladı. 31 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde, yarışmacılar tezgah başına geçerek en başarılı tabağı çıkarmak ve önlüğü giymek için kıyasıya yarıştı. Mutfakta nefes kesen anların ardından şeflerin değerlendirmesiyle haftanın mavi takım kaptanı belirlendi. Peki, MasterChef’te mavi takım kaptanlığını kim kazandı? İşte 31 Ağustos gecesinin kazananı ve detaylar…
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Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürilik ettiği Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımın kaptanları ise merak ediliyor.
Peki, Masterchef'te kim kaptan oldu? 31 Ağustos 2026 Masterchef Türkiye'de kim kazandı?
MASTERCHEF'TE DÜN KİM ELENDİ?
MasterChef'e veda eden yarışmacı Simge oldu.
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi takımın kaptanı Eyyüp Can oldu.
MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Kaptanlık oyununu kazanan Eyyüp Can kırmızı takımın kaptanı olarak Cansu'yu seçti.