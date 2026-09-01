Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürilik ettiği Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımın kaptanları ise merak ediliyor.

Peki, Masterchef'te kim kaptan oldu? 31 Ağustos 2026 Masterchef Türkiye'de kim kazandı?

MASTERCHEF'TE DÜN KİM ELENDİ?

MasterChef'e veda eden yarışmacı Simge oldu.

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın kaptanı Eyyüp Can oldu.

MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununu kazanan Eyyüp Can kırmızı takımın kaptanı olarak Cansu'yu seçti.