'Maviye Sürgün' dizisinin ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı

Yakında Show TV'de başlayacak olan, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un yer aldığı; çekimleri Marmaris'in masalsı atmosferinde gerçekleşen Maviye Sürgün dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı.

"DEFNE KİMSİN SEN?"

Afişi ve ilk tanıtımıyla ilgi gören dizi fırtınalı bir gecenin sonunda gelişen olayları ekrana getiriyor.

SAT komandosu Ali'nin (Caner Cindoruk), Defne'yi (Damla Sönmez) fırtınadan kurtarmasıyla büyün hayatı bir anda değişiyor. Ailesinden tepki gören Ali'nin karşısına Defne yüzünden Ozan (Serkan Altunorak) çıkıyor. Ali, Ozan ve gizemli kadın Defne... Bu üçü arasında yaşanacak çarpıcı gelişmeler merak uyandırıyor. Heyecan ve aksiyon dolu anların yer aldığı tanıtım temponun bir an olsun düşmeyeceği, sürükleyici bir hikayenin sinyallerini veriyor.

Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.