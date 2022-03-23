Meg Derinlerdeki Dehşet filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beyaz perdede severek izlediği 2018 yapımı The Meg filmi bugün TRT1 ekranlarında olacak. Peki, Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin konusu ne? The Meg filmi oyuncuları kimler? Yakından bakalım:
Yönetmen koltuğunda Jon Turteltaub'un oturduğu, senaryosunu Dean Georgaris ve Jon Hoeber'in kaleme aldığı 2018 yapımı Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) sinemanın ardından bugün TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki, Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin konusu ne? The Meg filmi oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Yakından bakalım:
MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ KÜNYESİ
Film adı: Beni Çok Sev
Tür: Korku, Bilim-Kurgu, Aksiyon,
Yapım yılı: 2018
Süre: 1s 53dk
Filmin özeti: Film, Pasifik Okyanusu'nun tabanında bir kurtarma görevi sırasında 23 metre uzunluğundaki megalodon köpekbalığıyla karşılaşan bir grup bilim insanını konu alıyor.
Başrol oyuncuları: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET KONUSU NEDİR?
Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.
DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI
- Jason Statham - Jonas Taylor
- Li Bingbing - Suyin
- Rainn Wilson - Jack Morris
- Ruby Rose - Jaxx
- Winston Chao - Dr. Minway Zhang
- Page Kennedy - DJ
- Jessica McNamee - Lori Taylor
- Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"
- Robert Taylor - Dr. Heller
- Sophia Cai - Meiying
- Masi Oka - Toshi
- Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides
MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin ana çekimleri 13 Ekim 2016'da West Auckland, Yeni Zelanda'da başladı. Çekimler 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde sona erdi.