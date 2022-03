Meg Derinlerdeki Dehşet filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Jon Turteltaub'un oturduğu, senaryosunu Dean Georgaris ve Jon Hoeber'in kaleme aldığı 2018 yapımı Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) sinemanın ardından bugün TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki, Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin konusu ne? The Meg filmi oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Yakından bakalım:

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ KÜNYESİ

Film adı: Beni Çok Sev

Tür: Korku, Bilim-Kurgu, Aksiyon,

Yapım yılı: 2018

Süre: 1s 53dk

Filmin özeti: Film, Pasifik Okyanusu'nun tabanında bir kurtarma görevi sırasında 23 metre uzunluğundaki megalodon köpekbalığıyla karşılaşan bir grup bilim insanını konu alıyor.

Başrol oyuncuları: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET KONUSU NEDİR?

Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.

DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI

Jason Statham - Jonas Taylor

Li Bingbing - Suyin

Rainn Wilson - Jack Morris

Ruby Rose - Jaxx

Winston Chao - Dr. Minway Zhang

Page Kennedy - DJ

Jessica McNamee - Lori Taylor

Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"

Robert Taylor - Dr. Heller

Sophia Cai - Meiying

Masi Oka - Toshi

Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri 13 Ekim 2016'da West Auckland, Yeni Zelanda'da başladı. Çekimler 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde sona erdi.