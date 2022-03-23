Kim Bu Aile? filminin vizyon tarihi belli oldu! Kim Bu Aile? filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmen koltuğunda, "Küçük Esnaf", "Yol Arkadaşım", "Bayi Toplantısı" gibi filmlerin gişe rekortmeni yönetmeni Bedran Güzel’in oturduğu "Kim Bu Aile?"nin vizyon tarihi belli oldu. 7 Ekim 2022'de gösterime girecek olan filmin senaryosu Ali Erkan Ersezer tarafından kaleme alındı. Peki Kim Bu Aile? filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

KİM BU AİLE? FİLMİ KONUSU

Aksiyon ve komedi türündeki "Kim Bu Aile?" sinema seyircisine uzun süredir özlediği komediyi ve eğlenceyi sunmayı vadediyor. Narkotik şubede görev yapan beş dedektif, azılı suçları sebebiyle arananlar listesinin en başındaki isimleri yakalamak için sıradan bir tavuk restoranında kamufle olurlar. Burada tıpkı birer garson ve aşçı gibi çalışmaya başlayan dedektifler hesapta olmayan işler ile karşılaşırlar.

KİM BU AİLE? FİLMİ OYUNCULARI