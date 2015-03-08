8 Mart 2015'e kadar uzatıldı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) ev sahipliği yaptığı ve Sabancı Holding’in sponsorluğunu üstlendiği “Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar” sergisi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 8 Mart 2015 tarihine kadar uzatıldı.

20. yüzyılın çokyönlü, çığır açan sanatçısı Joan Miró’nun olgunluk dönemine odaklanan sergi, sanatçının Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham alarak, kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşıyor. Miró’nun eserlerinden ilhamla tasarlanan SSM Çocuk Atölyeleri ise sergi sonuna kadar devam edecek. Sergiyi ziyarete açıldığı 23 Eylül 2014 tarihinden bu yana yerli ve yabancı 100.000’den fazla sanatsever gezdi. SSM, ayrıca bugüne kadar sergiye paralel olarak 332 tane çocuk atölyesine ev sahipliği yaptı.

