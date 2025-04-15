8 ünlü şef Paskalya brunch'ı için bir araya gelip özel menü hazırladı

Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Paskalya’ya özel bazı etkinlikler gerçekleştiriyor. 10 Nisan’dan itibaren Lobby Lounge’da sunulan özel Akşamüstü Çayı, Paskalya konseptliyle servis edilecek. Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un usta Pastane Şefi Nazım Akman’ın hazırladığı menü; tavşan figürleriyle süslenen sürpriz çikolatalardan, mantar görünümlü frambuaz kremalı çıtır profiterole; füme somonlu sandviçten, baharatlı karidesli brioche ekmeğine, sıcak mini burgerlerden limonlu mereng turtaya uzanan çeşitliliğe sahip.

Her gün 14:30 – 17:30 saatleri arasında Lobby Lounge’da sunulan çay saatine, hafta sonları canlı piyano dinletisi de eşlik ediyor.

8 Ünlü Şefle Paskalya Özel Shang Brunch

Ayda yalnızca bir kez IST TOO'da düzenlenen Shang Brunch etkinliğinin yenisi, Paskalya temasıyla 20 Nisan Pazar günü gerçekleşiyor. Sekiz ünlü şefin imza lezzetlerini canlı istasyonlarda sunduğu, çocukların ise yumurta boyama ve eğlenceli oyunlarla keyifli anlar yaşadığı bu özel etkinlik, gastronomi dünyasında yine iz bırakacak.

Azerbaycan mutfağının önde gelen ismi Zaferan Restoran’dan Ramin Nuriyev, Levanten mutfağının köklü mirasını modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan KAICY’den Aziz Doğrucu, profesyonel mutfaklarda 20’nci yılını tamamlayan Buselik’in Şefi Ceyda Baza, İtalyan mutfağını temsilen PaperMoon’un Şefi Giuseppe Pressani, dünya standartlarında eğitim programlarıyla öne çıkan Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi USLA Şefi Cemre Siyahi Temim, Napoli Antica’dan 3 Black-Tie Awards sahibi ünlü İtalyan Peynir Ustası Cosimo Rotolo, Shangri-La Bosphorus İstanbul Executive Şefi Giovanni Terracciano ve Çin ile Kanton mutfağını temsilen Shang Palace Chef de Cuisine’i Cheng Lu, misafirlere gastronomi deneyimi yaşatacak.