Albura Kathisma Cafe & Restaurant

İstanbul’un en ünlü turistik restoranlarının başında gelen Albura Kathisma, tarihi bir ortamda Türk mutfağından zengin tatlarla konuklarını ağırlayan seçkin bir adres

Tarihi yarımadanın kalbi Sultanahmet’te hizmet veren Albura Kathisma, İstanbul’un bu en büyüleyici, mistik atmosferine sahip noktasında gerçek bir lezzet deneyimi sunuyor. Sultanahmet Cami, Ayasofya, Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik merkezlere yürüme mesafesindeki Albura Kathisma, Bizans döneminden kalan Magnaura Sarayının hemen yanında yer alıyor. Her gün kahvaltı, öğle ve akşam yemeği için açık olan restoran, teras, bahçe ve iç mekan olarak farklı bölümlerden oluşuyor. Tüm mekanın yaklaşık 200 kişilik bir kapasitesi var. Sultanahmet’in turistik konumu nedeniyle yoğun olarak turistlerin ilgisini çeken restoranın, hatırı sayılır bir İstanbullu müdavimi de var. Özellikle kebap çeşitleriyle ünlü olan mekanın, menüsünden sunumuna kadar herşey incelikle hazırlanıp servis ediliyor. Ayrıca taze salata ve makarna seçenekleri, et ve deniz ürünleri spesiyaliteleri, çocuklar için özel hazırlanan pudingler ve tatlılar, vejeteryan yemekleri ile her damak tadına seslenen bir menüye sahip. Kebap ve salata çeşitlerinin mutlaka tavsiye edildiği Albura Kathisma‘da zengin bir şarap kavı ve içki seçenekleri de mevcut. Restoran ekibinin profesyonel yaklaşımı ve samimiyeti ayrıca takdire değer. Ödüllü bir restoran olan Albura Kathisma Trip Advisor tarafından 2011′den bu yana İstanbul’un en iyi restoranları arasında gösterilmekte olup, Lonely Planet-Time Out tarafından da oldukça olumlu değerlendirmeler alıyor.