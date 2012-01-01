Allegria Cafe

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Üsküdar Çengelköy’de lezzet sunan Allegria Cafe, keyifli ortamı ve her damak tadına seslenebilen menüsüyle Çengelköy ve yakın çevresinin en ilgi çeken mekanlarından biri

Ağırlıklı olarak Meksika, Akdeniz ve İtalyan mutfağı lezzetlerinin yer aldığı Allegria‘da özel soslu Meksika yemekleri, İtalyan makarna çeşitleri, beef strogonof gibi özel et yemeklerini bulabilir, zengin kahvaltı menüsüyle sevdiklerinizle keyifli haftasonu kahvaltıları yapabilirsiniz. Mekan web sitesinde şöyle tanıtılıyor:



“2012 yılında Çengelköy’de hizmet vermeye başlayan mekanımız, cafe & restaurant alanında müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi hedeflemiştir, bu hedefimize kısa sürede sizlerin istekleri doğrultusunda ulaşmanın haklı gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Müşterilerimizin isteklerini her zaman ön planda tutarak mekanımız sizlere en iyi hizmeti vermeye devam edecektir. Yiyecek ve içecek çeşitlerimizde temizliğe verdiğimiz önem müşterilerimizin takdirini kazanması en büyük mutluluğumuzdur…”