Anonim Türk Bistro ve Tatlı

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Koru İstanbul‘un bünyesinde yakın zaman önce açılan Anonim, geleneksel Türk mutfağının özgün tatlarıyla konuklarını ağırlıyor

Kuruçeşme’de, iki köprünün ortasında, yeşil ve mavinin buluştuğu en özel noktada hayat bulan Anonim, yenilikçi ‘Türk bistro ve tatlı’ konseptini misafirlerin beğenisine sunuyor. Yenilikçi bakış açısıyla kapılarını açan ‘3. nesil Türk bistrosu’ Anonim ile İstanbul farklı bir mekana kavuşuyor! Tolga Atalay danışmanlığında, Türk mutfağına özgü lezzetleri ‘Türk bistro ve tatlı’ anlayışıyla bir arada sunan Anonim, Boğaz’ın en görkemli noktalarından Kuruçeşme’de, defne, erguvan ve ıhlamur ağaçlarının gölgesindeki Koru İstanbul Kuruçeşme’nin içinde hayata geçti. Anonim Kurucesme, birbirinden lezzetli yemek alternatifleri ve doğayla bütünleşen atmosferini, boğazın muhteşem manzarası eşliğinde sunan bistro, Kuruçeşme’ye yepyeni bir heyecan ve dinamizm getiriyor! Haftanın her günü, günün ilk ışıklarından geceye kadar Türk mutfağına özgü lezzet alternatifleri sunan Anonim, geniş yöresel peynir ve şarküteri çeşitleri, taş fırından sunduğu pideleri, özel ızgara bölümünden çıkan Türk lezzetleri, salata ve vitamin barı ve alışılmışın dışındaki dondurmaları ile Kuruçeşme’de bir Türk lezzet vahası sunuyor. Tüm güne uzanan yeme içme imkanı sunan bistro, ister sadece bir Türk kahvesi içmeye, ister keyifli bir öğün geçirmeye, istenirse de sadece bir tatlı yemeğe tüm misafirlerine kapısını açıyor. Anonim Kurucesme Tatlı menüsüyle İstanbul’un en iddialı adresi olmaya aday. Anonim, ‘Ekmek Kadayıfı’, ‘Sakızlı Yalova Tatlısı’, ‘Tencere Sütlacı’ ve ‘Keşkül’ gibi geleneksel Türk tatlılarıyla da dikkat çekiyor. Kuruçeşme’nin tarihine tanıklık eden yeşilin kalbinde, göz alıcı boğaz manzarasının ayaklar altına serildiği Anonim’de, keyif ve enerjiyle güne başlamak isteyenler için Türk misafirperverliğine yakışır sayısız kahvaltılık sunuluyor. 17 çeşit peynir, yöresinden getirilen şarküteri ve zeytin çeşitleri, bademli turunç, ardıç, karpuz kabuğu, yaseminli kayısı gibi farklı reçel alternatifleri, Karadeniz’e özgü muhlama, köy yumurtası, Çerkez acukası, yer fıstığı ve fındık ezmesi gibi her damak zevkine uygun seçenekleriyle Anonim, Türkiye’nin dört bir yanındaki lezzetleri tek bir çatı altında topluyor. Anonim Kurucesme Tolga Atalay danışmanlığında hazırlanan ve özel taş fırında üretilen pideler, Anonim’in spesiyalleri ve ızgaradan Türk lezzetleri, boğaz manzarası eşliğinde geçirilen zamanı ve yenilen yemekleri daha da keyifli hale getiriyor. Anonim’in vitamin barında hazırlanan karışımlar, istenilen mevsimsel meyve ve sebzelerle birleştirilerek kişiye özel hale getiriliyor. Sahil şeridindeki yürüyüş molasını bir zevke dönüştürecek ‘Nükleer’, ‘Karma’, ‘Calm’, ‘Maldiv’, ‘Plane’ veya ‘Bali’ gibi serinletici içecekler, yaz aylarında kurtarıcı olacak! Misafirlerin, salata malzemelerini kendilerinin belirlediği salata barında ise ister karışımları kendiniz yapabilir, isterseniz de uzmanların seçimine bırakabilirsiniz. Üretiminde salep kullanılmadan hazırlanan ev yapımı dondurmalarını, cam bölmeli özel alanında misafirlerin beğenisine sunan Anonim, mevsimine uygun meyvelerin dondurmaya dönüşümüne şahit olmaya davet ediyor. Dondurma menüsünde, kavun, şeftali, ananas, elma, mango, çarkıfelek gibi meyvelerin yanı sıra tahin esmer şeker, gül, kaymak ve siyah çikolata gibi farklı tatlar da ön plana çıkıyor.