Museum Hotel, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamalarını tüm haftaya yayıyor.

“Museum Hotel”, 10 – 19 Şubat tarihleri boyunca 3 gece kalan tüm misafirlerine 2 gece konaklama ve kur sabitleme avantajı sunarken, kokteyl, şampanya, çilek tabağı, şarap banyosu gibi ikramlarıyla da kalbi aşkla çarpanların ruhuna dokunuyor.



23’ü mağara, 7’si taş, her biri ayrı konseptle tasarlanan ve bambaşka hikayeleri yaşatan, toplam 30 odalı Museum Hotel bu sene Sevgililer Günü’ne özel 10 – 19 Şubat tarihlerinde kur sabitli ayrıcalıklı bir konaklama paketi sunuyor. “2 + 1= 2” sloganıyla 3 gece konaklamayı 2 gece üzerinden sunan Museum Hotel, 10 – 19 Şubat Valentine’s Week boyunca, dünya çapında ünlü şef Murat Bozok’un aşkla hazırladığı lezzetleri, özel masaj deneyimleri, Göreme Vadisi’nden Aşk Vadisi’ne, Güvercinlik Vadisi’nden Kızıl Vadiye, Avanos Dağları’ndan Erciyes Tepelerine uzanan benzersiz manzarası eşliğinde tüm sevenleri kendilerini ayrıcalıklı hissedecekleri bir deneyime davet ediyor!

