Bahane Lounge

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Bahane Lounge, bahanemiz lezzet ve eğlence olsun diyenlerin Kadıköy’deki öncelikli adreslerinden biri

Dünya mutfaklarından sevilen tatları, müzik dolu keyifli akşamlar eşliğinde sunan bu güzel mekan web sitesinde şöyle tanıtılıyor…

“Yıl 2001′dir; Kahve Bahane, Kadife Sokak 27 numarada kapılarını açar. Arabica çekirdek kahvesi, müziği, samimi alanları ve yaklaşımı mayasını oluşturur Bahane‘nin. Kısa sürede gelişen müdavim kitlesi ile büyür ve güçlenir. 2008′e gelindiğinde genişleyen bahçe alanı ile bir üst katına sahnesini de ekler Kahve Bahane. Bahane kültür olarak değişse de tabelası, ‘Kahve Bahane’ ve ‘Bahane’ olarak anılmaya, tarif edilmeye devam eder. Yıl 2013 olur; Bahane Lounge açılır, Miralay Nazım Sokak numara 20′de. 100 kusur yıllık bir konakta yaşam bulur Bahane ruhu. Günün her saati geçerken kahve ve sandviçinizi, shot içkinizi alabileceğiniz hızlı satış noktası, gün boyu çalışmalarınızı takip ederken yayılabileceğiniz lounge bölümü, ismen bilindik ama tadılmadık lezzetleri keşfedeceğiniz restaurant bölümü, terası, bahçesi ve butik aktivitelerin yer alacağı sahne katıyla dahil olur eğlence, sanat ve gurme yaşamına.”